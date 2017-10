Pique 'udaril' po žvižgačih: Ponosen sem, da igram za svojo državo, ne dvomite v mojo pripadnost!

Čeprav je Pique ponosni Katalonec, ne skriva, da rad igra za špansko izbrano vrsto. (Foto: AP)

Branilec Barcelone Gerard Pique je že več let v zobeh privržencev španske izbrane vrste, ki Kataloncu žvižgajo ob praktično vsakem nastopu in vsakem treningu. Zamere izvirajo iz Piquejevih provokacij na račun najmočnejšega kluba v državi, madridskega Reala, zadeve pa je še poslabšala njegova javna podpora katalonskemu referendumu. Po nedeljskih dogodkih v Barceloni in okolici je Pique v solzah obsodil nasilje in dejal, da lahko že pred napovedano reprezentančno upokojitvijo, ta naj bi se zgodila po svetovnem prvenstvu v Rusiji naslednje leto, predčasno zapusti špansko izbrano vrsto. Piquejev prihod na zbor v reprezentančni tabor Las Rozas v Madridu je bil seveda glavna tema ponedeljkovega popoldneva, Španska nogometna zveza (RFEF) pa ni niti malo stopila v bran svojemu članu, ki ga je izpostavila grobim žaljivkam navijačem na (odprtem) treningu. Tam so Piqueju, med drugim, sporočali "Prasec, Španija je tvoja država!" in "Vrni se v svojo državo!".

A katalonski branilec, ki večkrat svoje mnenje izrazi na priljubljenem družabnem omrežju Twitter, je danes na novinarski konferenci 'udaril' nazaj po kritikih in ljudeh, ki mu žvižgajo in ga zaničujejo s psovkami. Dejal je, da je za svojo državo, s katero je osvojil tako naslov svetovnega (2010), kot evropskega prvaka (2012), vselej dal od sebe vse in se ne namerava upokojiti, pred prihajajočim mundialom, ki bo prihodnje leto v Rusiji. "Prvi dan treninga je bil težak. Nihče ne mara, ko se ljudje obrnejo proti tebi. Toda to je dodaten izziv zame. V reprezentanco sem prišel pred petnajstimi leti in to je zame družina. To je eden glavnih razlogov, zakaj sem se vselej odzval na vpoklic selektorjev. Vselej sem bil stoodstotno predan reprezentanci in ponosen sem, da sem bil in sem še del teh ekip. Ne dvomite v mojo predanost," je pred sedmo silo povedal vidno potrti Pique.

"Ne smeš popustiti ljudem, ki ti žvižgajo, tudi soigralci so na moji strani. Ne želim oditi skozi stranska vrata in imeti občutek, da se moja zgodba konča na takšen način. To je moja družina in z njimi želim nadaljevati. Vedno bodo ljudje, katerim ne moreš spremeniti mnenja, toda jaz trdno verjamem, da mi lahko to uspe." je še dejal med španskimi navijači zelo nepriljubljeni Pique. Španska izbrana vrsta bo sicer v devetem krogu evropskih kvalifikacij za uvrstitev na SP 2018 pomerila z Albanijo. Furija trenutno zaseda vrh skupine G, zbrali so 22 točk in imajo pred drugouvrščeno Italijo tri točke prednosti in bi si z zmago že zagotovili nastop na turnirju v Rusiji.