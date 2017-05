Pique zakopal bojno sekiro z navijači kraljevega kluba?

Navijači galaktikov ob končnem slavju niso pozabili niti na Piqueja. (Foto: AP)

Katalonski branilec Gerard Pique je čez celotno sezono jezil navijače madridskega Reala s svojimi pikrimi pripombami, ti mu zato ob osvojitvi španskega naslova niso ostali dolžni. Ob praznovanju so se tako obregnili tudi ob branilca in v enem glasu zahtevali, naj se prikloni pred kraljevimi zmagovalci, njihovo skandiranje pa je še dodatno podpihoval Dani Carvajal.

Javnost je zato z nestrpnostjo pričakovala odziv Piqueja, ki pa tokrat ni posegel po tipkovnici temveč je svoje mnenje izrazil na konferenci pred finalom španskega pokala. "Niti najmanj nisem prizadet. Nogometašem se zaradi tega ni potrebno opravičevati. Sam sem že govoril z Danijem in med nama ni nikakršnih težav. To se mi zdi povsem normalno. Bili so veseli, ker so osvojili ligo in to so morali proslaviti," se je na potezo Madridčanov odzval španski reprezentant.