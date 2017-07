Pique že ugiba o dobitniku bleščečega kipca: Ronaldo je glavni favorit vendar ...

Barcelona se je v pretekli sezoni okitila s pokalno lovoriko, medtem ko je kraljevi klub v vitrino postavil kar dve: naslov Lige prvakov in španskega prvaka. (Foto: AP)

Že skozi leto steber barcelonske obrambe Gerard Pique ni varčeval z besedami na račun klubskega tekmeca, ki mu očitno ne pusti spati niti poleti. Tokrat se je v intervjuju za katarsko televizijsko oddajo obregnil ob domnevnega dobitnika zlate žoge. Španec je prepričan, da bo nagrada romala v roke Cristiana Ronalda, kljub temu pa verjame, da Portugalec bleščečemu kipcu navkljub ne more preseči argentinskega nogometnega kolega Lionela Messija. "Ronaldo je osvojil Ligo prvakov in špansko Primero, prav zato ostaja glavni favorit za letošnjo zlato žogo. Po drugi strani pa Messi še vedno velja za najboljšega igralca v zgodovini, omeniti pa velja še druge možnosti," je novinarjem zaupal Pique, že leta osrednja figura besednih obračunov med kraljevim klubom z kapetanom Sergiom Ramosom na čelu in Katalonci.

Kljub temu pa se Španec še kako dobro zaveda, da je v reprezentančnem dresu potrebno pozabiti na rivalstvo, ki že leta tli med španskima nogometnima velikanoma. "Rivalstvo med Barcelono in Real Madridom sega že v zgodovino. Ramos brani barve galaktikov, takšna pa je tudi moja vloga v katalonskem klubu. Kadar se spopademo na zelenici branimo barve kluba, kadar pa igramo v barvah španske reprezentance se borimo skupaj," je medijem zaupal Pique, ki bo s svojimi izjavami zagotovo tudi v novi sezoni polnil prve strani časopisov. Če ne drugače pa z zabavnimi nastopi, s kakršnim je nedavno presenetil sledilce na družabnem omrežju.