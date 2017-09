Ramosov odgovor Piqueju: To ni najboljša stvar, če nočeš, da te ljudje izžvižgajo

Sergio Ramos in Gerard Pique (Foto: AP)

Pri Barceloni se povsem ne bodo mogli izogniti vroči temi, nenazadnje bodo verjetno tudi številni navijači na tribunah s katalonskimi simboli in zastavami kazali svojo voljo in željo. Na nekaj zadnjih tekmah se na tribunah redno začnejo vzkliki podore za Katalonijo v 17. minuti, kar simbolično predstavlja letnico 1714 in s tem leto izgube katalonske samostojnosti oziroma začetka španske oblasti. Barco v nedeljo čaka tekma španske lige, v klubu pa si prizadevajo, da bi politična plat tega dneva čim manj vplivala na igralce.

Mnoge je zmotilo sporočilo, ki ga je objavil nogometaš Barcelone in španski reprezentant Gerard Pique na twitterju, ko je zapisal, "Do nedelje bomo se bomo obnašali mirno. Ne dajte jim kakršnegakoli izgovora. To je tisto, kar hočejo. In pojte glasno in jasno." Pique je podpornik referenduma za neodvisnost, v bran ga je vzel tudi španski selektor Julen Lopetegui, saj mnogi branilcu očitajo (ne)zvestobo reprezentanc: "Gerard da vse od sebe, vsakič, ko igra za reprezentanco. Ocenjujem igralčevo privrženost moštvu glede na njegovo obnašanje in tukaj pri meni glede njega ni nobenega dvoma."

Oglasil se je tudi španski kapetan, branilec madridskega Reala, Sergio Ramos, ki je dejal: "Piquejev tvit ni najboljša stvar, če nočeš, da te ljudje izžvižagajo." To seveda ni redek primer, saj je bil branilec Barce večkrat že izžvižgan s strani španskih navijačev.

"Za vse nas bo to pomemben zgodovinski dan, a mi se moramo osredotočiti na nogomet," pa pred tekmo z Las Palmasom pravi podpredsednik kluba Jordi Cardoner. V klubu so sicer podprli svobodo odločanja. Ker se zavedajo, da je klub Barcelona pomemben katalonski simbol, so v blaugrani sicer previdni in se ne postavljajo odkrito na eno ali drugo stran, torej za ali proti neodvisnosti, močno pa poudarjajo pravico Kataloncev do izražanja volje na referendumu.

"Mislim, da bodo vsi naši člani, navijači in privrženci znali presoditi, kaj je zanje najbolje. Prosimo le za spoštovanje. Ne glede na vse, kar se bo dogajalo v Kataloniji, je ta dan za nas pomembna predvsem tekma in točke," politične in referendumske strasti umirja Cardoner.