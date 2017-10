Po čem si bomo zapomnili Srečka Katanca?

Srečko Katanec je pustil močan pečat tako kot nogometaš in kasneje kot selektor. Z italijansko Sampdorio je kot nogometaš osvojil takratni evropski pokal pokalnih zmagovalcev, v finalu Evropskega pokala leta 1992 je na Wembleyju izgubil proti Barceloni. Tudi v vlogi selektorja reprezentance Slovenije je doživel nekaj izjemnih trenutkov, bilo pa je tudi veliko padcev in vzponov. Kot je dejal sam, so bile tudi kvalifikacije za SP leta 2018 polne dobrih in slabih trenutkov.

Katanec med vodenjem zadnje tekme svojega drugega mandata. (Foto: Miro Majcen)

Katanec nikdar nikogar ni pustil hladnega, mediji, navijači in nogometaši si ga bomo zapomnili. V dveh obdobjih je vodil slovensko reprezentanco, bolj uspešen je bil v prvem "mandatu". Na krmilu Slovenije je skozi dodatne kvalifikacije proti Ukrajini s slovitim Andrejem Ševčenkom zlato generacijo z Zlatkom Zahovićem, Džonijem Novakom, Darkom Milaničem, Miletom Ačimovićem, Alešem Čehom in soigralci popeljal na Euro leta 2000. Tudi naslednji kvalifikacijski ciklus je bil izjemen, za nastop na SP 2002. V dodatnih kvalifikacijah je "padla" Romunija, Slovenija je šla prvič na svetovno prvenstvo.

Potem ni bilo več vse tako rožnato, SP si bomo zapomnili tudi po odmevnem sporu in "aferi za Šmarno goro" z Zlatkom Zahovićem. Na slovensko klop se je Katanec vrnil leta 2013, v drugem mandatu mu ni uspelo popeljati Slovenijo na veliko tekmovanje (SP 2014, 2018, EP 2016). Bil je tudi v pogosto verbalnih sporih s sedmo silo in "opozicijo", kar je tudi sam izpostavil v zadnjem obdobju.