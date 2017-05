Po čistki, City začel z nakupi: Bernardo Silva za 50 milijonov evrov prvi član Pepove revolucije

Bernardo Silva bo naslednjih pet sezon član Manchester Cityja. (Foto: Twitter)

Takoj po koncu sezone v angleški Premier League je vodstvo Manchester Cityja sporočilo, da klub zapušča nekaj izkušenih nogometašev. Tako se je zgodba na stadionu Etihad končala za Gaela Clichyja, Bacaryja Sagnaia, Jesusa Navasa, Pabla Zabaleto in Willyja Caballera, pod vprašajem pa je tudi prihodnost Yaye Toureja. Pep Guardiola je na klop sinje modrih prišel pred začetkom letošnje sezone in navijači, kot tudi lastniki kluba, so pričakovali veliko. A katalonski strateg je prvič v karieri trenersko sezono končal brez lovorike. Edina svetla točka letošnje sezone je uvrstitev v Ligo prvakov v prihodnji sezoni. To so si meščani priigrali z osvojitvijo tretjega mesta v prvenstvu. In s tem, da imajo zagotovljen nastop v skupinskem delu Lige prvakov, so si tudi zagotovili, da lažje pripeljejo nove in odmevne okrepitve.

In prva je že prispela. City in Monaco sta se namreč dogovorila za prestop izjemno nadarjenega portugalskega vezista Bernarda Silve. Ta je v letošnji sezoni opozoril nase, ko se je z Monacom celo uvrstil v polfinale elitne Lige prvakov, kjer je na koncu moral priznati premoč Juventusu. Francozi so v osmini finala izločili prav City in tam je očitno s svojimi predstavami Silva prepričal Guardiolo. Katalonec je namreč za 22-letnika Monacu plačal slabih 50 milijonov evrov, kar pa še lahko naraste, če bo Portugalec v dresu sinje modrih še bolj zablestel. Silva je sicer z klubom iz Manchestra podpisal petletno pogodbo.