'Petarda' Barcelone odjeknila na Villamarinu, Real ponižal Deportivo

Nogometaši vodilne Barcelone so na zahtevnem gostovanju pri Betisu prišli do zaslužene 17. zmage v sezoni. Ob še treh remijih varovanci Ernesta Valverdeja premočno vodijo v španski Primeri Division s 54 točkami. Najbližji zasledovalec na prvenstveni lestvici madridski Atletico našega Jana Oblaka zaostaja za velikih 11 točk, največji rival Kataloncev Real pa za neverjetnih 19.



Lionel Messi in druščina niso najbolje vstopili v srečanje, kar so domači nogometaši, nošeni z bučno podporo s tribun stadiona Benito Villmarin, želeli obrniti sebi v prid, toda obramba 'blaugrane' Betisu ni dovolila niti najmanjše možnosti za dosego morebitnega zadetka.





Urugvajski zvezdnik Luis Suarez je bil tudi tokrat neusmiljen do tekmečeve obrambe. Betisu jih je zabil dva. (Foto: AP)

Po 'zaspanem' prvem polčasu rapsodija Kataloncev v drugem

Barca je od samega začetka drugega polčasa močno pritisnila proti vratom domačega čuvaja mreže Adnana, ki je prvič klonil v 59. minuti, ko je po lepi globinski podaji Luisa Suareza zadel hrvaški reprezentančni vezist Ivan Rakitić. Čeprav je Valverde na klopi za rezervne nogometaše pustil rahlo poškodovanega brazilskega obrambno usmerjenega vezista Paulinha, se to prav nič ni poznalo v igri Barcelone, ki je le šest minut pozneje prek izjemnega Messija povišala svoje vodstvo na 2:0.



Po vstopu v igro omenjenega Paulinha v 65. minuti je katalonska igra pridobila na dodatni agresivnosti na sredini igrišča, kar je štiri minute pozneje privedlo do lepe akcije Messija, Rakitića in Suareza, ki jo je v svoj prvi zadetek na srečanju pretvoril izjemni Urugvajec. Argentinski nogometni virtuoz je bil znova ob pravem trenutku na pravem mestu deset minut pred koncem rednega dela dvoboja, ko je prejel natančno globinsko podajo Suareza, nemočni Adan pa je le z bežnim pogledom pospremil pot žogi v mrežo za 4:0 Kataloncev. Messi je v 90. minuti opravil večino dela z novim, izjemnim preigravanjem, ko je na tla 'položil' dva domača branilca in nesebično podal do Luisa Suareza, kateremu iz neposredne bližine ni bilo težko razparati mreže Betisa za končnih 5:0 Valverdejevega 'stroja'.



Real po uvodnem zaostanku na koncu ponižal Deportivo

Če je Realu v uvodnem delu obračuna 20. kroga španskega državnega prvenstva proti Deportivu La Coruni kazalo slabo, saj so gostje prek Adriana v 23. minuti prišli do začetnega vodstva, so v nadaljevanju le postavili stvari na želeno mesto.



Devet minut pozneje je izenačil Nacho, pred koncem prvega dela igre pa je za vodstvo 'belega baleta' z 2:1 natančno meril vse boljši Gareth Bale. Odlični Valižan, ki je bil zelo razpoložen za igro, je v 13. minuti nadaljevanja povišal na 3:1. Z izjemnim zadetkom z razdalje pa je za navdušenje privržencev aktualnih evropskih klubskih prvakov v 68. minuti poskrbel kapetan hrvaške nogometne izbrane vrste Luka Modrić.





Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je k visoki zmagi madridskega Reala nad Deportivom prispeval dva zadetka. (Foto: AP)

Slednji je sodeloval tudi v akciji za peti zadetek Madridčanov, ko je z lepo podajo našel do tistega trenutka nekoliko nevidnega Cristiana Ronalda. Slednji je v polno meril še v 84. minuti, piko na i izjemno učinkoviti predstavi Reala pa je z drugim zadetkom na srečanju postavil Nacho.



"Odigrali smo odlično tekmo. Ne pomnim, kdaj nazadnje smo bili tako učinkoviti pred svojimi navijači. Pomembno je, da iščemo različne poti do nasprotnikovih vrat. Z določenimi rotacijami v moštvu in nekoliko posodobljeno taktično različico smo prisilil nasprotnika v napake, ki so nam olajšale pot za doseganje zadetkov. Vesel sem tudi za Garetha Bala, ki iz tekme v tekmo dviguje raven svoje pripravljenosti," je bil po prepričljivi zmagi svojih varovancev zadovoljen strateg Reala Zinedine Zidane.



Špansko državno prvenstvo, 20. krog, izidi:

Betis - Barcelona 0:5 (0:0)

0:1 Rakitić 59., 0:2 Messi 65., 0:3 Suarez 69., 0:4 Messi 80., 0:5 Suarez 90.



Real Madrid - Deportivo La Coruna 7:1 (2:1)

0:1 Adrian 23., 1:1 Nacho 32., 2:1 Bale 42., 3:1 Bale 58., 4:1 Modrić 68., 5:1 Ronaldo 78., 6:1 Ronaldo 84., 7:1 Nacho 88.



Alaves - Leganes 2:2 (0:0)

1:0 El Haddadi 46., 2:0 Alfonso 52., 2:1 Gabriel 75./11m, 2:2 Zaldua 90.



Real Sociedad - Celta Vigo 1:2 (1:1)

1:0 Willian Jose 10., 1:1 Aspas 20./11m, 1:2 Gomez 75.