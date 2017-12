Eifflov stolp čaka na Ronalda in Messija, Portugalec na podelitev zlate žoge z letalom CR7 in družino

Jan Oblak (Foto: AP)

Jan Oblak, pred njim je bil v samostojni Sloveniji kandidat dvakrat Zlatko Zahović (1999, 2000), ima med vratarji za protikandidata Davida De Geo (Manchester United/Špa) in Gianluigija Buffona (Juventus/Ita). Oblak je v sezoni 2016/17 kar 15-krat ohranil mrežo nedotaknjeno na 30 tekmah, prejel je zgolj 21 zadetkov. V sezoni 2017/18 je bil doslej osemkrat nepremagan v ligi, dobil pa le sedem zadetkov. De Gea v sezoni 2016/17 14-krat ni prejel gola v angleški ligi, zbral pa je 59 obramb. V tej sezoni je na 15 ligaških tekmah devetkrat "zaklenil" vrata, prejšnji teden je samo na tekmi z Arsenalom zbral 14 obramb, skupno jih ima doslej že 45. Legendarni Buffon pa je izstopal v prejšnji sezoni lige prvakov, ko je kar osemkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Favorit za zlato žogo je Cristiano Ronaldo. Če jo bo dejansko dobil, bo to njegova peta po letih 2008, 2013, 2014 in 2016. Pet jih že ima prav tako eden favoritov Lionel Messi, in sicer iz let 2009, 2010, 2011, 2012 in 2015.

Kandidatov je skupaj 30, Ronaldo pa je skupaj z družino že pripotoval v Pariz in na spletu pred odhodom skupaj s sestro Katio Aveiro delil tudi fotografiji. Na eni se Ronalda vidi med vkrcavanjem na letalo, ki je okrašeno z njegovo podobo in oznako CR7, na drugi fotografiji pa je Ronaldova družina z mamo, sestrama, bratom, sinom Cristianom ml. in partnerko Georgino Rodriguez.

Flying in style!!�dc4c�dffd�dd1b

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 7, 2017 at 5:09am PST

O senhor é meu pastor e nada me faltará ...❤️�de4f #paris #balomdeoro #cr7 #familiaabençoada #deusnocomando�de4f

A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Dec 7, 2017 at 4:37am PST

Cristiano Ronaldo (Foto: AP)

Napadalci: Neymar (Paris Saint-Germain/Bra), Paulo Dybala (Juventus Torino/Arg), Luis Suarez (Barcelona/Uru), Dries Mertens (Napoli/Bel), Robert Lewandowski (Bayern München/Pol), Harry Kane (Tottenham/Ang), Edin Džeko (AS Roma/BiH), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Fra), Radamel Falcao (Monaco/Kol), Lionel Messi (Barcelona/Arg), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gab), Edinson Cavani (Paris SG/Uru), Karim Benzema (Real Madrid/Fra), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Por), Eden Hazard (Chelsea/Bel) in Kylian Mbappe (Paris SG/Fra).

Vezisti: Luka Modrić (Real Madrid/Hrv), N'Golo Kante (Chelsea/Fra), Philippe Coutinho (Liverpool/Bra), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bel), Toni Kroos (Real Madrid/Nem), Sadio Mane (Liverpool/Sen) in Isco (Real Madrid/Špa).

Branilci: Marcelo (Real Madrid/Bra), Sergio Ramos (Real Madrid/Špa), Mats Hummels (Bayern München/Nem) in Leonardo Bonucci (Milan/Ita)

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid/Slo), David De Gea (Manchester United/Špa) in Gianluigi Buffon (Juventus/Ita).



Dobitniki v tem tisočletju:

2000: Luis Figo (Por)

2001: Michael Owen (Ang)

2002: Ronaldo (Bra)

2003: Pavel Nedved (Češ)

2004: Andrej Ševčenko (Ukr)

2005: Ronaldinho (Bra)

2006: Fabio Cannavaro (Ita)

2007: Kaka (Bra)

2008: Cristiano Ronaldo (Por)

2009: Lionel Messi (Arg)

2010: Lionel Messi (Arg)

2011: Lionel Messi (Arg)

2012: Lionel Messi (Arg)

2013: Cristiano Ronaldo (Por)

2014: Cristiano Ronaldo (Por)

2015: Lionel Messi (Arg)

2016: Cristiano Ronaldo (Por)