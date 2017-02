Pokal FA spet ni razočaral: petoligaš Lincoln City izločil prvoligaša, nov poraz Leicestra in zgolj remi Man. Cityja

Nogometaši Burnleyja (v rdečih dresih) so razočarali domače navijače. (Foto: AP)

Prvič po 103 letih bo v četrfinalu pokala FA igral predstavnik, ki ni član prvih štirih ravni angleške nogometne piramide. Petoligaš Lincoln City je uspel ponoviti podvig Queens Park Rangers z zmago nad Burnleyjem (1:0), za katero je edini zadetek tik pred koncem rednega dela prispeval Sean Raggett. Vodilna ekipa pete lige, ki ne spada več pod "ligaški" ustroj na Otoku, je izjemno formo potrdila tudi na zelenici predstavnika elitne Premier League. Lincoln je zmago slavil z edinim strelom v okvir vrat na celotnem obračunu. "Neligaš" je le še enkrat v zgodovini pokala FA premagal premierligaša, to je uspelo Luton Townu, ki je pred štirimi leti ugnal Norwich City. Še en prvoligaš Manchester City je na gostovanju pri predstavniku Championshipa (2. lige) Huddersfield Townu iztržil zgolj remi brez golov, meščane torej čaka ponovljena tekma na domači zelenici. Sinje modri niso začeli z najmočnejšo postavo, v katero se je vrnil kritizirani vratar Claudio Bravo, medtem ko so priložnost dobili tudi Sergio Agüero, Nicolas Otamendi in Jesus Navas. Huddersfield bi v 27. minuti kmalu povedel, a so po kotu zadetek Philipa Billinga razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Gostje so bili blizu vodstvu oziroma zmagi na začetku drugega polčasa, a je Joel Coleman ustavil Agüera, Huddersfield pa je do konca tekme uspešno prebrodil vse napade nasprotnikov za veliko slavje na domačem stadionu.

Tretjeligaš Millwall je še poglobil krizo državnega prvaka Leicester Cityja, ki je ob borbi za obstanek pred prihajajočimi tekmami osmine finala Lige prvakov doživel še en boleč udarec (0:1). Lisjaki so v Londonu "padli" po zadetku Shauna Cummingsa v enem zadnjih napadov, čeprav so skoraj celoten drugi polčas odigrali z igralcem več na zelenici, potem ko je bil izključen Jake Cooper. Ekipa Claudia Ranierija je že davno tega predala boj za vrh v Premier League, kjer se že nekaj časa spogleduje s selitvijo v Championship. Na zadnjih osmih tekmah so modri uspeli zmagati le enkrat, Ranieri pa je kljub nedavni zaupnici klubskega vodstva iz tedna v teden pod večjim pritiskom.

Izidi 5. kroga:

Burnley ‒ Lincoln City 0:1 (0:0)

Raggett 89.

Huddersfield Town ‒ Manchester City 0:0

Middlesbrough ‒ Oxford United 3:2 (2:0)

Leadbitter 27./11-m, Gestede 34., Stuani 86.; Maguire 64., Martinez 65.

Millwall ‒ Leicester City 1:0 (0:0)

Cummings 90.

RK: Cooper 52./Millwall