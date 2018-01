Gremo na Wembley! Četrtoligaš ustavil Tottenham, West Brom v lepotici kroga osupnil Anfield

Leicester City se je zlahka prebil v peti krog pokala FA z zanesljivo zmago nad Peterboroughom na stadionu London Road (5:1). Claude Puel je v primerjavi z zadnjim obračunom v Premier League z Watfordom povsem premešal prvo postavo, na klopi sta obsedela Jamie Vardy in Riyad Mahrez, vseeno pa so v zadnjem času izjemno učinkoviti in uspešni lisjaki visoko slavili na zelenici tretjeligaša. Kelechi Iheanacho in debitant Fousseni Diabate sta oba zadela dvakrat, Wilfred Ndidi pa je v sodnikovem podaljšku zaokrožil "petardo".

Vardyja (na fotografiji spredaj) lisjaki na gostovanju pri tretjeligašu niso potrebovali. (Foto: AP)

Wigan Athletic, ki je sredi uspešnega rezultatskega niza v Ligue 1, je z izvrstno predstavo izločil prvoligaša West Ham United (2:0). Na stadionu DW je klub iz okolice Manchestra povedel že po nekaj manj kot desetih minutah, ko je z glavo zadel sloviti severnoirski napadalec Will Grigg. Ekipa Davida Moyesa je za nameček ostala brez poškodovanega Pedra Obianga, nato pa v drugem polčasu še brez izključenega Arthurja Masuakuja, ki je pljunil nasprotnika in ga verjetno čaka še dodatna kazen. Wigan je z drugim golom Grigga, tokrat z bele točke po igranju z roko Reeca Burka, zaključil delo in se veselil napredovanja.

Slovo Arsenalovega krvnika, Wembley kliče Valižane

To je uspelo tudi Southamptonu, ki je pokvaril debi na klopi Watforda novemu trenerju Londončanov Javiju Gracii (1:0). Špančevo moštvo je izgubilo po zaslugi prvenca Jacka Stephensa že v enem prvih napadov na tekmi. Ambiciozni četrtoligaš Notts County je pri remiju z 1:1 zadržal premierligaša Swansea City, tekmo bodo po golih Luciana Narsingha ob koncu prvega in Jona Steada na začetku drugega polčasa ponovili v Walesu. Tekmo bosta ponavljala tudi prvoligaš Huddersfield Town in Birmingham City (1:1), medtem ko je še en član elitne Premier League Brighton & Hove Albion kljub precej premešani postavi ugnal Middlesbrough z zadetkom Glenna Murrayja (1:0). Krvnik Arsenala, Nottingham Forest, je pod taktirko novega trenerja Aitorja Karanke izgubil pri Hull Cityju (1:2).

Z golom Harryja Kana (na fotografiji) so Spurs ušli precejšnji blamaži. (Foto: AP)

"Wembley, Wembley, mi smo sloviti Newport County in gremo na Wembley!" so navdušeno peli navijači četrtoligaša Newport Countyja, ki je na domači zelenici pri remiju zadržal zvezdniški Tottenham in si priigral drugo tekmo na slovitem londonskem Wembleyju (1:1). Valižani bi kmalu slavili tudi zmago, potem ko je za vodstvo v 38. minuti poskrbel irski napadalec Padraig Amond, a se je v zaključku drugega polčasa zasluženo izenačenje Spursov podpisal njihov prvi strelec Harry Kane. Domači so zdržali za enega največjih podvigov v klubski zgodovini, zdaj pa se njihovim navijačem obeta tudi številčno gostovanje na največjem nogometnem stadionu v državi.

Lepotica na Anfieldu v znamenju VAR

V norem prvem polčasu tekme med Liverpoolom in West Bromwich Albionom je glavni sodnik Craig Pawson kar trikrat uporabil pomoč sistema VAR, navijači na Anfieldu pa so videli tudi razveljavljene zadetke, zgrešene enajstmetrovke ... A pojdimo po vrsti: Liverpoolčani so v peti minuti povedli s prekrasnim zadetkom Roberta Firmina, ki je po napaki West Bromwicheve zadnje vrste z lobom ukanil vratarja Bena Fosterja. A že po dobrih petih minutah je WBA uprizoril popoln preobrat, že takoj po izvajanju udarca s sredine igrišča je Jay Rodriguez mojstrsko zabil žogo mimo Simona Mignoleta po bliskoviti akciji soigralcev ter se tudi sam podpisal pod enega od najlepših zadetkov letošnje izvedbe legendarnega tekmovanja.

Izjemno razpoloženi nekdanji član Southamptona je v enajsti minuti zadel še drugič in tudi tokrat se obramba Liverpoola, ki ji je tudi tokrat poveljeval najdražji branilec na svetu Virgil van Dijk, niti slučajno ni izkazala. Pawson je s pomočjo VAR (pravilno) razveljavil še gol gostujočega vezista Garetha Barryja in kasneje (najbrž prav tako upravičeno) dosodil tudi najstrožjo kazen za rdeče, ko je padel Mohamed Salah, a je Firmino v 27. minuti strel z bele pike poslal v prečko. Porazen prvi polčas za Liverpool je še nadgradil avtogol Joëla Matipa (spet so sodniki vse skupaj potrdili z VAR), ki je ukanil lastnega vratarja in WBA je v drugih 45 minut krenil z velikim kapitalom.

Pomoč posnetka bi lahko sodniki uporabili tudi po grdem prekršku rezervista Ahmeda Hegazija nad Firminom, ko je imel Brazilec precej sreče, da je ni resneje skupil, Egipčan pa jo je odnesel brez kazni. 20 minut drugega polčasa si Liverpool ni pripravil kakšne večje priložnosti za znižanje izida in Jürgen Klopp je poskušal reči spremeniti s kar trojno menjavo: v igro so prišli James Milner, Danny Ings in Jordan Henderson. Salah je po srečnem odboju žoge od Firmina mirno zadel za znižanje na 2:3 in prekinil krajšo strelsko sušo, po zadetku svojega prvega strelca pa so rdeči še siloviteje krenili po izenačenje, ki bi izsililo ponovljeno tekmo v Birminghamu. Toda moštvo Alana Pardewa se ni dalo in trener gostov, ki je leta 2006 tako boleče izgubil finale pokala FA z Liverpoolom kot trener West Hama, je lahko z varovanci proslavil napredovanje, medtem ko so se rdeči že drugič zapored poslovili že v četrtem krogu.

Izidi 4. kroga pokala FA:

Liverpool ‒ West Bromwich Albion 2:3 (1:3)

Firmino 5., Salah 78.; Rodriguez 7., 11., Matip 45./ag.

Newport County ‒ Tottenham Hotspur 1:1* (1:0)

Amond 38.; Kane 82.

Southampton ‒ Watford 1:0 (1:0)

Stephens 4.

Wigan Athletic ‒ West Ham United 2:0 (1:0)

Grigg 7., 62./11-m

RK: Masuaku 49./West Ham

Peterborough United ‒ Leicester City 1:5 (0:3)

Hughes 58.; Diabate 9., 87., Iheanacho 12., 29., Ndidi 90.

Yeovil Town ‒ Manchester United 0:4 (0:1)

Rashford 41., Herrera 61., Lingard 89., Lukaku 90.

Huddersfield Town ‒ Birmingham City 1:1*

Hull City ‒ Nottingham Forest 2:1

Middlesbrough ‒ Brighton & Hove Albion 0:1

Millwall ‒ Rochdale 2:2*

Milton Keynes Dons ‒ Coventry City 0:1

Notts County ‒ Swansea City 1:1*

Sheffield United ‒ Preston North End 1:0

Sheffield Wednesday ‒ Reading 3:1

* - sledi ponovljena tekma na stadionu gostujočega moštva