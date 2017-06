Pokal konfederacij: pomlajeni Nemci premagali Avstralce, tem ni pomagal niti zadetek iz videoposnetka

22-letni Goretzka je dočakal krstni zadetek za nemško člansko reprezentanco. (Foto: AP)

Gole za Nemčijo so prispevali Lars Stindl (5. minuta), Julian Draxler (45., 11-m) in Leon Goretzka (48.), medtem ko sta bila strelca za Avstralijo Tom Rogić (41.) in Tomi Jurić (58.), gol slednjega so sodniki priznali šele po pregledanem videoposnetku. V tej skupini je v nedeljo Čile premagal Kamerun z 2:0. V 2. krogu bo 22. junija Avstralija igrala proti Kamerunu, Nemčija pa proti Čilu.

Izid:

Avstralija - Nemčija 2:3 (1:2)

Rogić 41., Jurić 56., Stindl 5., Draxler 44./11-m, Goretzka 48.