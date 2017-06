Nogometna loterija odločila v prid Čilencev, Ronaldo s soigralci v borbi za tretje mesto

Pri polfinalni obračun pokala konfederacij je postregel z obračunom med evropskimi prvaki Portugalci in zmagovalci južnoameriškega prvenstva Čilenci. Prvi si vstopnico za polfinale priborili po visoki zmagi proti Novi Zelandiji, medtem ko je Čile na zadnji tekmi remiziral z Avstralijo, kljub temu pa razočaral s številom doseženih zadetkov na tekmovanju. Strateg na klopi Portugalske Fernando Santos se je pred tekmo soočal s kar nekaj težavami, na tribuni je obsedel kaznovani Pepe, na tekmi z Rusijo pa se je poškodoval Raphael Guerreiro. Kljub temu se je zdelo, da so se mediji osredotočili predvsem na dva igralca, Cristiana Ronalda in Alexisa Sancheza, ki sta imela na zelenici možnost prikazati svoje spretnosti. Zvezdnik madridskega Reala se je izkazal že kmalu po začetnem sodnikovem žvižgu, ko je z lepo podajo pred vrati Čilencev zaposlil Andrea Silvo, vendar je Claudio Bravo še pravočasno prebral njegovo namero. Minuto pred poskusom Portugalske pa so bili nevarni tudi Čilenci, vendar pa se je po strelu Eduarda Vargasa izkazal portugalski čuvaj mreže. Navijači so lahko uživali tudi v napetem nadaljevanju obračuna, ki je ponudil z odprto in napadalno igro. Lepo priložnost v 30. minuti si je tako prislužil Charles Aranguiz, ki pa je bil nenatančen in zapravil možnost za vodstvo.

(Foto: AP)

V začetku drugega polčasa so bili nevarnejši nogometaši v belih dresih, ki so stopnjevali pritisk na nasprotnikova vrata, lepa priložnost se je ponudila Arturu Vidalu, ki je z glavo poslal žogo čez prečko, najlepšo pa je zapravil Vargas, čigar čudoviti strel je pravočasno odbil Rui Patricio. Pritisk Čilencev so kmalu skušali maščevati Portugalci, ki so zapretili s pomočjo Ronalda, slednji pa je streljal natančno v Brava, ki je bil pripravljen, zato se Portugalcu tudi tokrat ni nasmehnila sreča. Dobro razpoloženega Vidala ni ustavila niti priložnost zvezdnika galaktikov, ki je zapretil tudi z razdalje štiriindvajsetih metrov, vendar pa je žoga romala mimo gola. Nekaj minut za tem je priložnost s prostega strela dobil portugalski kapetan, ki pa je žogo poslal za vrata čilenskega vratarja, njegov naslednji poskus pa je še pravočasno ustavila čilenska obramba. Portugalci so tako prevzeli vajeti v svoje roke, vendar pa so ob vsaki priliki uspeli izcimiti le kot. Vse do konca polčasa je bilo mogoče videti še nekaj lepih priložnosti, s katerimi so se nogometaši želeli izogniti podaljšku in svoji ekipi priboriti napredovanje v finale. Kljub temu jim ni uspelo, je pa zato že v začetnih minutah podaljška čudovito priliko za zadetek zapravil Sanchez, čigar strel z glavo je končal levo od vrat Patricia.

(Foto: AP)

Tako Portugalci kot tudi Čilenci so skušali v podaljšku odločiti dvoboj, vendar pa nevarnejših priložnosti ni bilo, navijače Čila je prestrašila zgolj poškodba Vidala, ki je za nekaj minut obležal na zelenici, vendar je kljub temu uspel nadaljevati tekmo. Sreča nogometašem v belih dresih očitno bi bila naklonjena, v izdihljajih podaljška so namreč Čilenci kar dvakrat zapored zadeli prečko, prva je pripadla Vidalu, druga pa Martinu Rodriguezu. Portugalcem se je uspelo otresti tudi pritiska v zadnjih minutah, zaradi česar so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke. V slednjih so bili uspešnejši nogometaši Čila, ki so si z goli Vidala, Aranguiza, Sancheza zagotovili finale.

Portugalska - Čile 0:3