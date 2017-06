Portugalci zanesljivo opravili z Novo Zelandijo za polfinale, nov gol Ronalda, Mehika izločila domačine Ruse

Soigralci čestitajo Ronaldu za drugi gol na tretji tekmi letošnjega pokala konfederacij. (Foto: AP)

Domačini Rusi so v Kazan Areni potrebovali zmago nad Mehičani, če so želeli upati na napredovanje v polfinale. Rdečim so navijači na eni od dveh največjih tribun pripravili velik transparent z napisom Rusija in podobami velikih nogometašev iz zgodovine ruskega oziroma sovjetskega nogometa. Lev Jašin in druščina bi bili ponosni na predstavo rojakov v uvodnih minutah, stari slovenski znanec Juri Žirkov pa je bil morda celo najnevarnejši mož v domači vrsti, toda v lepi priložnosti je po pobegu v kazenski prostor padel v iskanju najstrožje kazni, a glavni sodnik iz Savdske Arabije Fahad Al Mirdasi pravilno ni pokazal na belo točko. Al Mirdasi je po še enem padcu Rusov v 16-metrskem prostoru uporabil tudi pomoč VAR (videosodnika), ki vnovič ni razveselil domačih navijačev. Ti so vseeno lahko proslavili zaslužen vodilni zadetek, pod katerega se je podpisal Aleksander Semedov, ki je izkoristil priložnost po dolgem napadu, v katerem je Fjodor Smolov zadel vratnico, Samedov pa je po ponesrečenem strelu enega od soigralcev z levico natančno meril ob daljšo vratnico za 1:0. Mehičani so odgovorili že v enem naslednjih napadov, ki ga je na oddaljenejši vratnici s strelom z glavo prek slabo postavljenega Igorja Akinfejeva zaključil Nestor Araujo. Rusi bi lahko v dinamičnem prvem polčasu nemudoma odgovorili, a je v 33. minuti po pobegu v kazenskem prostoru Aleksander Erohin meril visoko čez gol. Drugi polčas bi se težko začel slabše za domačine, pri katerih si je izkušeni Akinfejev privoščil še eno podpovprečno posredovanje. Po dolgi žogi z roba mehiškega kazenskega prostora je obrambi Rusije pobegnil Hirving Lozano in ob Akinfejevu, ki ga je z brco visoko v zraku zadel v prsni koš, uspel poslati žogo v prazna vrata. Vsega bi lahko bilo konec po točno uri igre, ko je Hector Moreno v mrežo elegantno poslal visoko podajo prek ruske zadnje vrste, a so sodniki gol s pomočjo VAR naknadno razveljavili. Žirkov je zaradi udarca s komolcem dobil rdeči karton in Rusi so se morali dobrih 20 minut znajti brez nekdanjega člana Chelseaja. Mehičani vseeno niso "pokončali" Rusov, ki bi prek Igorja Smolnikova lahko izenačili, Smolnikov je v 72. minuti ostal povsem sam po predložku z leve, a z volejem meril visoko prek vrat. Na koncu je vseeno sledila mehiška "fiesta", za Ruse pa izpad in nova boleča zaušnica pred domačim mundialom 2018.

Cristiano Ronaldo navkljub namigovanju selektorja Fernanda Santosa ni dobil počitka za zaključni dvoboj skupinskega dela proti že izpadli Novi Zelandiji. Zvezdnik madridskega Reala skupaj z rojaki ni odigral dobrih uvodnih minut, v katerih so otočani pritisnili evropske prvake visoko na njihovi polovici, Wood pa je kot prvi nevarno poskusil proti Ruiu Patriciu. Nato pa se je prebudil Ronaldo: najprej je slabo meril mimo gola, nato pa je z glavo zatresel prečko. Novozelandci se niso mogli izviti iz primeža nasprotnikov in po tem, ko je Danilo po kotu za las zgrešil vrata, je po še enem predložku izsilil najstrožjo kazen, katere zanesljivi izvajalec je bil kapetan Ronaldo. Slavje se še ni povsem poleglo, ko je Ricardo Quaresma s prekrasno podajo na boku zaposlil prodirajočega Eliseuja, Bernardo Silva pa je zgolj pospravil žogo v prazno mrežo, a nato grdo pristal in odšepal z zelenice. Drugi polčas je novi član Manchester Cityja pospremil s klopi z ledenim obkladkom na gležnju, slabe novice za Portugalsko pa je prinesel Pepe, ki si je z grdim startom prislužil rumeni karton, zaradi katerega bo moral izpustiti polfinale. Patricio je nato rešil Portugalce pred novozelandskim zadetkom, Stefan Marinović pa na drugi strani Novozelandce, ko ga je še drugič v večeru poskušal ugnati Ronaldo. Andre Silva je bil naslednji, ki je po samostojni akciji prišel v "čisto" priložnost, toda zmagovalec dvoboja je bil vnovič Marinović. Santos je nato izpolnil svoj del napovedi in iz igre potegnil Ronalda, zamenjal ga je bivši soigralec pri Manchester Unitedu Nani. Omenjeni nogometaš je bil takoj nevaren, njegov prvi poskus je ustavil Marinović, nato pa je Nani še padel v 16-metrskem prostoru, a najstrožje kazni Portugalcem ni priigral. Novopečeni član AC Milana Andre Silva je deset minut pred iztekom rednega dela le dočakal svoj trenutek, ko je ob napaki novozelandske ekipe na sredini igrišča stekel v protinapad po podaji Quaresme in po preigravanju silovito meril mimo Marinovića. Silva je bil blizu "dvojčku", a v dveh poskusih ni uspel zadeti še drugič. Patricio in Bruno Alves bi lahko po visoki žogi pred portugalska vrata zakuhala častni zadetek otočanov, toda Michael Boxall se v padcu ni najbolje odzval pred napol praznim golom. Veliko bolj se je izkazal Nani, ki je po preigravanju na robu kazenskega prostora z levico natančno meril v daljši kot za končnih 4:0.

Pokal konfederacij, 3. krog:

Skupina A

Mehika ‒ Rusija 2:1 (1:1)

Araujo 30., Lozano 52.; Samedov 25.

RK: Žirkov 68./Rusija

Nova Zelandija ‒ Portugalska 0:4 (0:2)

Ronaldo 33./11-m, B. Silva 37., A. Silva 80., Nani 90.