Prvenca Demirbaya in Wernerja dovolj za Nemce proti deseterici Kameruna, Čile rešil Rodriguez

Strelca: Kerem Demirbay in Timo Werner. (Foto: AP)

Polfinalna para pokala konfederacij sta Nemčija ‒ Mehika in Portugalska ‒ Čile.

V olimpijskem Sočiju je Joachim Löw na jubilejni 150. tekmi na nemški klopi lovil prav tako okroglo 100. zmago. Selektor, ki je nemški izbrani vrsti zvest vse od bolečega poraza v polfinalu domačega SP 2006 z Italijo, je v svojo mlado enajsterico tokrat uvrstil nekaj svežih moči. Kamerunci kljub temu niso skoparili z nevarnimi poskusi proti vratom Marca-Andreja ter Stegna, ki se je moral v prvem polčasu nekajkrat tudi izkazati, predvsem ob strelu soimenjaka Andreja-Franka Zamboja Anguissa, ki je po predložku s strani v padcu lepo meril pod prečko, a je bil član Barcelone na mestu. V drugem polčasu pa so Nemci hitro rešili vprašanje o zmagovalcu, najprej je Kerem Demirbay po prekrasni podaji Juliana Draxlerja s peto prodrl do roba kazenskega prostora in nato izvrstno meril v zgornji kot kamerunskega gola. Po neposrečenem štartu nad Emrejem Canom je glavni sodnik z uporabo VAR izključil Ernesta Maboukaja, čeprav je sprva pomotoma pokazal karton njegovemu soigralcu. Kamerunci so besneli, njihove rane pa je še posolil Timo Werner s še enim prvencem. Napadalec hita minule sezone 1. Bundeslige, RB Leipziga, se je dobro znašel po predložku s strani in v padcu zadel z glavo v "malo mrežico". Toda afriški prvaki se niso predali in znižali izid po zaslugi Vincenta Aboubakarja, ki je po predložku z desne z neposredne bližine ukanil neprepričljivega Ter Stegna. Nemci so vseeno nemudoma odgovorili, Werner pa je po lepi moštveni akciji in podaji po tleh Benjamina Henrichsa neubranljivo zadel "na prvo". Član španskega Gimnastica in produkt šole Samuela Eto'oja, vratar Fabrice Ondoa, je z nekaj izvrstnimi posredovanji preprečil še višji poraz afriških levov.

Avstralija je na drugi tekmi skupine v Moskvi dolgo časa držala polfinalno vozovnic, potem ko je v izdihljajih prvega polčasa povedla prek Jamesa Troisija. Ta je po slabem posredovanju čilske obrambe malce srečno sprejel podajo Robbieja Krusa in spretno zadel prek vratarja Claudia Brava. Selektor južnoameriških prvakov Juan Antonio Pizzi je, nezadovoljen s predstavo v prvem polčasu, opravil kar dve menjavi po prihodu iz slačilnic. In prav eden od rezervistov, Martin Rodriguez, je upravičil zaupanje nekdanjega trenerja Valencie s ključnim zadetkom, ki je preprečil napredovanje Avstraliji. Čilenci so po dolgi akciji, v kateri se je izvrstno znašel Arturo Vidal, nekako spravili žogo do Rodrigueza, ki ni grešil. Mladi avstralski napadalec Jamie Maclaren še dolgo ne bo pozabil 72. minute, ko se je znašel sam pred Bravom, toda zelo slabo zaključil in morda zapravil celo polfinale. Že prej bi lahko tekmo sicer odločil Eduardo Vargas, ki je po izvrstni akciji Alexisa Sancheza prav tako zapravil več kot le zrelo priložnost.

Pokal konfederacij, 3. krog:

Skupina B

Čile ‒ Avstralija 1:1 (0:1)

Rodriguez 67.; Troisi 42.

Nemčija ‒ Kamerun 3:1 (0:0)

Demirbay 48., Werner 66., 81.; Aboubakar 79.

RK: Mabouka 65./Kamerun