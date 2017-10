Celjani brez prejetega gola končali pokalno pravljico Mure in se s skupnih 5:0 uvrstili v polfinale

Rumeni se mučijo na šele osmem mestu v Prvi ligi Telekom Slovenije, na dveh tekmah z Muro pa so prikazali povsem drugačen obraz. (Foto: Aljoša Kravanja)

Celjani so torej prvi polfinalisti Pokala Slovenije. Varovanci Dušana Kosiča v državnem prvenstvu sicer ne blestijo, povsem drugačen obraz pa so pokazali na tekmah z Muro, ki je po zmagi v osmini finala nad branilci naslova iz Domžal pristala na trdnih tleh in se pod tekmovanja poslovila s skupnih 0:5. Grofje so na domačem stadionu slavili s 4:0, tokrat pa na Fazaneriji muraše odpravili z golom Edina Kesića kmalu po začetku drugega polčasa. V prvem polčasu priložnosti ni bilo veliko, Celjani so bili prvič konkretnejši v sedmi minuti, ko je po prostem strelu z glavo meril Luka Žinko, vratar Mure Dean Šafarić pa je tudi s pomočjo vratnice ohranil vsaj teoretične upe po napredovanju. Mura je imela več od igre, prvič pa nevarneje zapretila šele v 24. minuti, ko je poskus Arpada Vaša ustavil Matjaž Rozman. Šafarić je tik pred polčasom moral ustaviti tudi Biana Paula Šauperla in izid je ostal pri začetnih 0:0. Gostje so v vetrovnem Prekmurju napredovanje dokončno potrdili v 56. minuti, ko je Luka Šušnjara našel Kesića, ki mu z bližine ni bilo težko zadeti. Murašem do konca dvoboja ni uspelo zabiti častnega zadetka, po prepričljivem skupnem izidu 0:5 pa se lahko fantje Anteja Šimundže povsem osredotočijo na bitko za napredovanje v Prvo ligo Telekom Slovenije, ki se je po izvrstnem začetku črno-belih tudi po zaslugi nedavnega poraza doma s Krko začela resno zapletati.

Izid povratne tekme četrtfinala Pokala Slovenije:

Mura 05 ‒ Celje 0:1 (0:0) /0:4/

Kesić 56.