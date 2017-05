Dobrovoljc Domžalam zagotovil pokalno lovoriko, Olimpija je tekmo končala le z deveterico

V Kopru se je razpletlo letošnje nogometno pokalno tekmovanje. V finale sta se prebili moštvi Domžal in Olimpije. V prvenstvu so si Ljubljančani s tretjim in Domžalčani s četrtim mestom že zagotovili nastop v evropskih pokalih, zato je bila tekma priložnost za prestižno domačo pokalno lovoriko. Doslej je Olimpija pokal dobila štirikrat, a nazadnje v sezoni 2002/03, Domžalčani pa imajo v svojih vitrinah edini pokal iz sezone 2010/11. Glede na sezono so bili v rahli prednosti Ljubljančani, ki so v prvenstvu dobili tri od štirih medsebojnih obračunov. Trener Domžal Simon Rožman je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Milić, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Balkovec, Husmani, Franjić, Majer, Vetrih, Repas, Firer.

Na drugi strani se je Safet Hodžić odločil priložnost dati naslednjim igralcem: Vodišek, Klinar, Zarifović, Mitrović, Štiglec, Boateng, Miškić, Cretu, Kirm, Benko, Abass. V prvem polčasu so gledalci videli bolj bledo igro, malce nevarnejši so bili Domžalčani, ki so zadeli prečko, po strelu Firerja pa je imel veliko dela vratar Olimpije Vodišek. Polčas se je končal brez golov.

V drugem polčasu je v 55. minuti Alexandru Cretu dobil drugi rumeni karton in je moral z igrišča. To je bil precejšen udarec za zmaje, ki so morali nadaljevati z deseterico. Domžalčani so številčno prednost izkoristili že v 61. minuti, po strelu iz kota je najvišje skočil Gaber Dobrovoljc in premagal nemočnega Vodiška. V sodnikovem podaljšku je drugi rumeni karton dobil še Nemanja Mitrović in zmaji so tekmo končali z devetimi igralci. Edini gol na tekmi je Rožmanovim varovancem zadostoval za zmago in končno slavje, ter drugo pokalno lovoriko v klubski zgodovini.

V pokalnem finalu sta se pomerili moštvi Domžal in Olimpije. (Foto: Aljoša Kravanja)

Izid:

Domžale - Olimpija 1:0 (0:0)

Dobrovoljc 61.

RK: Cretu 55., Mitrović 90.+