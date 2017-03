Pokali: Lazio zadal boleč udarec Romi, Bayern zanesljiv, PSG trpel

Tokrat je bil domačin na rimskem olimpijskem stadionu tudi zmagovalec. Roma bo vlogo gostiteljice igrala na povratnem dvoboju. (Foto: AP)

Drugoligaš je bil tudi nasprotnik Manchester Cityja na ponovljeni tekmi petega kroga pokala FA in sinje modri so domače navijače uspeli spet vsaj malce držati na trnih. Huddersfield je namreč po remiju brez golov na domači tekmi s Cityjem uspel povesti na stadionu Etihad, kjer pa je nato ekipa Josepa Guardiole slavila visoko zmago. Leroy Sane je po pol ure igre uspel izenačiti, do konca polčasa pa sta zadela še Argentinca Sergio Agüero (enajstmetrovka) in Pablo Zabaleta. Agüero je nato še enkrat zatresel mrežo gostov, ki jih je z golom v sodnikovem podaljšku pokončal Kelechi Iheanacho. V Italiji je bil po derbiju Juventusa in Napolija (v Torinu je bilo 3:1 za državne prvake) večer rezerviran za rimski dvoboj Lazia in AS Rome, ki so ga na rimskem Olimpicu dobili "domači" sinje modri (2:0). Sledi seveda še povratni dvoboj na isti zelenici, kjer bo v vlogi gostitelja Roma, ki pa mora nadoknaditi visok zaostanek po golih Sergeja Milinkovića-Savića in Cira Immobileja.

V Nemčiji sta napredovala Borussia Mönchengladbach in Bayern. Gladbach je po novem zadetku Larsa Stindla, ki je blestel že na nedavni tekmi Lige Evropa s Fiorentino, ko je prispeval hat-trick, uspel povesti v 53. minuti, gostovanje v Hamburgu pa je v 61. minuti odločil Raffael (2:1). Razigrani Bayern je že po pol ure domačega obračuna s Schalkejem 04 vodil s 3:0, zadela sta Robert Lewandowski (2) in Thiago Alcantara, rudarji pa se domov niso uspeli vrniti vsaj s kakšnim zadetkom, ob povratku v domači München je bil v gostujočih vrstah v zaključku tekme izključen tudi Holger Badstuber. Francoski pokal je nepričakovano postregel z napeto tekmo med drugoligašem Niortom in prvakom Paris Saint-Germainom (2:0), ki je pred sredinim gostovanjem pri Barceloni uspel streti nasprotnika šele v zaključku tekme. V 78. minuti je domačo mrežo načel Javier Pastore, delo pa je dokončal prvi strelec kluba Edinson Cavani v sodnikovem podaljšku.

- angleški pokal (FA Cup), ponovljena tekma 5. kroga:

Manchester City* ‒ Huddersfield Town 5:1 (3:1)

Sane 30., Agüero 34./11-m, 73., Zabaleta 38., Iheanacho 90.; Bunn 7.

- italijanski pokal (Coppa Italia), prvi tekmi polfinala:

Lazio ‒ AS Roma 2:0 (1:0)

Milinković-Savić 30., Immobile 78.

Juventus ‒ Napoli 3:1 (0:1)

Dybala 47., 69./obe 11-m, Higuain 64.; Callejon 36.

- nemški pokal (DFB Pokal), četrtfinale:

Hamburger SV ‒ *Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:0)

Wood 90.; Stindl 53., Raffael 61.

Bayern München* ‒ Schalke 3:0 (3:0)

Lewandowski 3., 29., Thiago 16.

RK: Badstuber 77./Schalke

Eintracht Frankfurt* ‒ Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Sportfreunde Lotte ‒ Borussia Dortmund (prestavljeno)

- francoski pokal (Coupe de France), osmina finala:

Niort ‒ *Paris Saint Germain 0:2 (0:0)

Pastore 78., Cavani 90.

Avranches* ‒ Strasbourg 1:1**

Quevilly ‒ *Guingamp 1:2

CA Bastia ‒ *Angers 0:1 (0:1)

Etoile Frejus Saint-Raphael* ‒ Auxerre 2:0 (2:0)

Bordeaux* ‒ Lorient 2:1 (0:0)

* - napredoval v nadaljnje tekmovanje

** - po enajstmetrovkah