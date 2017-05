Nikolić Partizan popeljal do dvojne krone, v velikem finalu pokala padla Crvena zvezda, Celticu škotski 'hat-trick', slavi tudi Dortmund

Navijači Partizana so znali proslaviti zmago nad večnimi tekmeci. (Foto: Twitter)

Nogometaši beograjskega Partizana so s fenomenalnim dvojčkom končali letošnjo sezono. Po naslovu prvaka, že 27. po vrsti, so osvojili še srbsko pokalno lovoriko. Osvojeni pokal ima še toliko večjo težo, ker so na današnji finalni tekmi premagali večnega mestnega tekmeca nogometaše Crvene zvezde z izidom 1:0. Vsega skupaj bo imel Partizan v svojih klubskih vitrinah 14 pokalov nacionalnega pokala. Odločilni zadetek je prispeval v 42. minuti Nikola Milenković, ki se seli na Apeninski polotok in se bo v naslednji sezoni pridružil slovenskemu vezistu Josipu Iličiću v vrstah Fiorentine. Ekipa nesojenega Olimpijinega trenerja Marka Nikolića je tako potrdila popolno prevlado v srbskem nogometu, z veličastnim nizom 37 tekem brez poraza.

Nogometaši Celtica slavijo popolno sezono na Škotskem. (Foto: AP)

Za Celticom iz Glasgowa je sijajna sezone. Varovanci severnoirskega stratega Brendana Rodgersa so osvojili škotsko državno prvenstvo, šestič zaporedoma, škotski ligaški pokal in za popolni trojček lovorik še škotski nogometni pokal. Tretjo lovoriko v sezoni so si zagotovili z današnjo zmago z 2:1 proti Aberdeenu. Odločilni zadetek je v sodnikovem podaljšku prispeval avstralski Hrvat Tom Rogic. Pot do hat-tricka ni bila lahka. Aberdeen je povedel že v deveti minuti, ko je bil za vodstvo 1:0 natančen Jonny Hayes. Celtic je izenačil že čez dve minuti, ko je bil uspešen Stuart Armstrong. Celtic je še 37. v svoji zgodovini osvojil škotski nogometni pokal. Hoops so prvo škotsko moštvo s popolnim nizom neporaženosti na domačih tleh. Trener Rogers pa se je v svoji prvi sezoni na klopi Celtica pridružil trenerskima velikanoma ekipe iz Glasgowa Jocku Steinu in Martinu O'Neillu s tremi osvojenimi lovorikami v isti sezoni. Rogers je pred lansko sezono prevzel zasedbo, že aprila pa je podaljšal sodelovanje s klubom vse do konca sezone leta 2021. Zeleno-beli iz Glasgowa so državno prvenstvo osvojili, ne da bi izgubili tekme. To je bila njihova že 48. lovorika državnega prvaka, škotski ligaški pokal pa so osvojili še šestnajstič.

Izidi:

Srbski pokal:

Partizan ‒ Crvena zvezda 1:0 (1:0)

Milenković 42.

Pokal škotske nogometne zveze:

Celtic ‒ Aberdeen 2:1 (1:1)

Armstrong 11., Rogic 90+2.;Heyes 9.

Pokal nemške nogometne zveze (DFB):

Eintracht Frankfurt ‒ Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

Rebić 29.; Dembele 8., Aubameyang 67./11-m.