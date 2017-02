Neapeljčani besnijo, Torinčani pa slavijo po visoki zmagi in dveh 11-metrovkah, Dortmundčane rešil traktor

Nogometaši in navijači dortmundske Borussie so zaman prišli na gostovanje v bližnji Lotte. (Foto: AP)

Avtobus s člani Borussie Dortmund je blizu stadiona tretjeligaša Lotteja zapeljal v blato in se ni več premaknil. Zvezdniško vozilo so morali iz težav izvleči kar s traktorjem.

Obračun med Borussio Dortmund in Sportfreunde Lotte v četrtfinalu nemškega pokala DFB je odpadel zaradi snega. Manj kot uro pred tekmo so odgovorni le sporočili svojo odločitev, potem ko se je že zdelo, da bodo igralci vseeno pritekli na zelenico. Objavljeni sta bili tudi obe začetni postavi, nato pa je glavni sodnik Felix Brych zaradi varnosti oziroma preslabo pripravljene zelenice odpovedal srečanje. Druga torkova tekma je v Frankfurtu potekala nemoteno, domači Eintracht pa je z zmago nad Arminio Bielefeld napredoval v polfinale (1:0). Prvenec Dannyja Bluma za člansko moštvo je že v šesti minuti ekipi hrvaškega trenerja Nika Kovača zagotovil lep uspeh. Domači navijači so proslavljali tudi nastop Marca Russa, ki je vstopil s klopi in po zdravljenju zaradi raka odigral prvih nekaj minut po skoraj enoletnem premoru. V Franciji odmeva uspeh četrtoligaša Etoile Frejus Saint-Raphaela. Klub z Azurne obale je doma ugnal nekdaj mogočni Auxerre (2:0), ki se trenutno bori za obstanek v drugoligaški konkurenci. Zadetka Neupocousseka Mendyja v peti in Karima Tlilija v 37. minuti sta privržencem kluba, ki je vzgojil Erica Cantonaja, Laurenta Blanca, Djibrila Cisseja in druge vidne posameznike francoskega nogometa, zadala nov boleč udarec.

Poslastica večera je bila na sporedu v Italiji, kjer sta se na prvi od dveh polfinalnih tekem italijanskega pokala pomerila prvouvrščeni Juventus in njegov (do nedavno) najresnejši zasledovalec Napoli. Neapeljčani so po porazu z Real Madridom v Ligi prvakov po prekinitvi svojega zmagovitega niza nedavno klonili še na domačem San Paolu, kjer je bil v Serie A boljša Atalanta z Jasminom Kurtićem, zato bi nov spodrsljaj še dodatno zaskrbel vročekrvne južnjake, ki po odločitvi torinskih mestnih oblasti niso imeli vstopa na stadion. Tekma se je začela previdno z obeh strani, v 13. minuti pa se je prva priložnost ponudila belo-črnim po dolgi žogi Leonarda Bonuccija na Paula Dybalo je Argentinec ob pritisku Ivana Strinića in Kalidouja Koulibalyja v padcu streljal v Pepeja Reino in ob tem prejel še precej trd udarec. Sledil je kot, po katerem je Reina z zadnjimi močmi ustavil poskus z glavo Maria Mandžukića. Razen poskusa Joseja Marie Callejona, ki pa ni ogrozil vrat Norberta Neta, gostje niso imeli veliko zrelih situacij za kakšen zadetek. V 23. minuti si je strel pripravil Lorenzo Insigne, brazilski vratar italijanskih prvakov pa je brez večjih težav ukrotil njegov poskus s precejšnje razdalje. Sinje modri so bili vedno nevarnejši in Neto je moral po slabo izbitem predložku svojih branilcev v naslednjem napadu ustaviti še strel Mareka Hamšika.

Paulo Dybala (v sredini) je bil med vidnejšimi posamezniki torkovega derbija v Torinu. (Foto: AP)

Napoli je tako kot ob nedavnem gostovanju pri Real Madridu zapravil prednost iz prvega polčasa in izgubil. Povratno tekmo z belim baletom v osmini finala Lige prvakov si boste lahko v živo iz Neaplja ogledali 7. marca na Kanalu A in VOYO (ob 20.30).

Juventus je spet prevzel pobudo in v 34. minuti je Kwadwo Asamoah po lepem preigravanju v ogenj poslal Gonzala Higuaina, nekdanji junak neapeljskih navijačev pa je z zunanjim delom stopala meril za las prek oddaljenejšega kota vrat Napolija. A južnjaki so se še pred polčasom vseeno veselili pomembnega zadetka v gosteh, pod katerega se je podpisal Španec Callejon, ki je v 36. minuti v pravem trenutku vtekel na drugi vratnici po podaji Insigneja in s pomočjo vratnice zatresel mrežo Torinčanov. Nekdanji član Espanyola in Real Madrida je domačim privržencem nogometa pred tribuno, kjer bi morali biti zbrani pristaši sinje modre barve (gostujoča tribuna je bila po odloku mestnih oblasti zaprta), med proslavljanjem namenil že kar malce provokativen priklon v slogu bikoborcev. Juventus je bil v prvi minuti sodnikovega podaljška zelo blizu izenačenju, a je Reina dvakrat izvrstno posredoval, najprej po strelu Mandžukića, po dvigu z zelenice pa je z neposredne bližine ustavil še Stephana Lichtsteinerja. Drugi polčas se je začel sanjsko za domače, saj je Dybala s padcem prek noge Koulibalyja priigral in nato še izkoristil najstrožjo kazen že v 47. minuti. Maurizio Sarri se je odzval z malce nepričakovano menjavo, iz igre je pred začetkom zadnjih 30 minut rednega dela odšel kapetan Hamšik, vanjo pa je vstopil Piotr Zielinski. Na zelenico je nato v 61. minuti pritekel še prvi posameznik te sezone v Napolijevem dresu Dries Mertens, a bližje prvemu vodstvu večera so bili domači, Higuain pa je po ostri žogi Dybale s strani grdo zgrešil celo žogo v 63. minuti. Higuain je hitro popravil napako in po hudi napaki Reine lepo zadel prazna vrata za svoj drugi zadetek v mreži nekdanjega kluba, ki ga ni preveč proslavljal, medtem ko so gostje zaman zahtevali prepovedani položaj, ker naj bi se žoge na črti dotaknil Bonucci.

Ostrih protestov je bil glavni sodnik Paolo Valeri deležen tudi v 68. minuti, spet pa so se hudovali gostje. Po tem, ko je v kazenskem prostoru Juventusa nekaznovano padel Raul Albiol, so Torinčani krenili v protinapad, po katerem je Reina po mnenju glavnega delivca pravice s prekrškom ustavil Juana Cuadrada. Španec je dobesedno "podivjal", ko je zaslišal pisk sodnika, saj se je žoge dotaknil, še preden je pokosil Kolumbijca, a zadnja je bila sodnikova in Dybala je uspešno izvedel še drugo enajstmetrovko za že visokih 3:1. Sami Khedira je bil v 73. minuti blizu novemu golu, a je njegov preusmerjen strel z roba kazenskega prostora poletel mimo vrat Reine. Junak Juventusa iz Porta, hrvaški reprezentant Marko Pjaca, je imel za dokazovanje na voljo le zadnjih šest minut, ko ga je ob stoječih ovacijah trener Massimiliano Allegri zamenjal s strelcem zmagovitih golov Dybalo. Južnjaki so nemočno iskali pot do torinskih vrat v iskanju morda ključnega drugega gostujočega zadetka in Juve je pred prihodom Porta na domači Areni uspel slaviti s prednostjo, ki jo bodo sinje modri tudi pod Vezuvom težko nadoknadili.

Izidi:

- italijanski pokal (Coppa Italia), prva tekma polfinala:

Juventus ‒ Napoli 3:1 (0:1)

Dybala 47., 69./obe 11-m, Higuain 64.; Callejon 36.

- nemški pokal (DFB Pokal), četrtfinale:

Eintracht Frankfurt* ‒ Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Sportfreunde Lotte ‒ Borussia Dortmund (prestavljeno)

- francoski pokal (Coupe de France), osmina finala:

CA Bastia ‒ *Angers 0:1 (0:1)

Etoile Frejus Saint-Raphael* ‒ Auxerre 2:0 (2:0)

* - napredoval v nadaljnje tekmovanje