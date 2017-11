Poletne govorice še niso potihnile: Španci spet trdijo, da bo Ronaldo po koncu sezone zapustil Madrid

Ronaldo je kljub težavam v novi sezoni prvi kandidat za že peto zmago v izboru za zlato žogo, s čimer bi se na večni lestvici izenačil z Lionelom Messijem. (Foto: AP)

S to informacijo je udarila priljubljena televizijska pogovorna oddaja El Chiringuito, kjer vedno dobro obveščeni španski kolegi trdijo, da je Cristiano Ronaldo odhod zahteval tudi pri predsedniku kluba Florentinu Perezu. Ta mu je v podpis že pred časom ponudil novo pogodbo, a je naletel na Portugalčevo košarico, vseeno pa se, vsaj zaenkrat, prvemu strelcu kraljevega kluba ne namerava odpovedati za nobeno ceno. "Portugalski 'crack' želi oditi 30. junija in to je že sporočil Florentinu Perezu," so poročali španski televizijci. Ronaldu naj "niti slučajno" ne bi bila všeč ponudba Pereza, ki jo je dobil na mizo, zdi se mu celo kot "pomanjkanje spoštovanja" in dokaz, da ga v beli hiši "ne cenijo dovolj". Glede navijačev sicer nima pripomb, čeprav so mu v minulih letih večkrat znali zažvižgati, tudi sam jim je odgovarjal z na trenutke tudi zelo izrazitimi potezami nezadovoljstva. "Cristiano je poskus nakupa (Kyliana) Mbappeja in ostalih nogometašev svetovnega razreda dojel kot pomanjkanje spoštovanja s strani kluba," trdijo pri El Chiringuitu. Ronaldo je nazadnje tudi javno spregovoril o težavah pri podpisu nove pogodbe in dejal, da si je preprosto ne želi.

To seveda ni prvič, da mediji poročajo o neizbežnem slovesu portugalskega asa od Madrida. Spomnimo se samo leta 2012, ko je prvič famozno spregovoril o svoji žalosti oziroma nezadovoljstvu, temu se je v zadnjem času seveda pridružilo tudi blatenje njegovega imena v javnosti zaradi domnevne vpletenosti v davčno prevaro. Ronaldo je poleg tega, da je leta 2012 dejal, da je žalosten, dve leti kasneje pod vprašaj postavil klubsko politiko prodaje oziroma kupovanja nogometašev, ko je Perez blagoslovil (med drugim) prodaji Xabija Alonsa in Angela di Marie. Podobne kritike na račun vodstva je Ronaldo izrekel tudi nedavno, ko je opozoril, da je bil Real neprimerno močnejši s Pepejem, Jamesom Rodriguezom in Alvarom Morato, ki so vsi odšli. Ronaldo za nameček nikakor ne najde strelske forme v državnem prvenstvu, kjer Real z osmimi točkami že občutno zaostaja za vodilno Barcelono, veliko bolje pa gre, vsaj strelsko, Ronaldu v Ligi prvakov, kjer je s šestimi goli prvi strelec tekmovanja.