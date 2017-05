Polfinale državnega prvenstva: Olimpija do pomembne zmage Novem mestu

Enako kot v prvem polfinalu, kjer je Zlatorog presenetil Rogaško, je tudi v Novem mestu slavila nefavorizirana ekipa. Union Olimpija je po podaljšku zmagala s 85:81, povedla v seriji na dve zmagi z 1:0 in si lahko uvrstitev v finale zagotovi že v sredo ob 18. uri, ko bo v Stožicah druga tekma. Ljubljančani so nazadnje v finalu igrali v sezoni 2013/14, zadnjič pa so bili državni prvaki 2009.

Veliki slovenski derbi je upravičil pričakovanja in navdušil gledalce, ki so videli zanimivo predstavo, polno preobratov in dramatičnih trenutkov. Union Olimpija bi lahko zmagala že v rednem delu, a jo je za to prikrajšal Erjon Kastrati, zmago pa sta ji prinesla najboljša posameznika tekme, Gregor Hrovat (22 točk, met 7:11, 9 skokov, 6 podaj, indeks 32) in Brandon Jefferson (20 točk, 7 skokov). Oba sta igrala vseh 45 minut, skupaj sta dosegla skoraj polovico vseh točk Uniona Olimpije, ujela sta 16 od 39 skokov celotne ekipe ter imela sedem od 14 podaj.

Olimpija se veseli zmage na prvi tekmi polfinala DP. (Foto: Damjan Žibert)

Krka je najvišjo prednost imela v 15. minuti (34:25), Union Olimpija je deset minut kasneje vodila z 52:46, drama in preobrati pa so se nadaljevali tudi v odločilnih minutah ter podaljšku. Vodstvo Krke dobro minuto pred koncem z 72:68 je v vodstvo gostov obrnil Jefferson s trojko za 73:72. Hrovat je imel 17 sekund pred koncem dva prosta meta, vendar je zadel le enega, prvi strelec Krke Kastrati (17 točk, 9 skokov, indeks 23) pa je ob zvoku sirene zadel izpod koša za 74:74.

V podaljšku je Krka preko Matica Rebca povedla za tri točke, vendar sledili sta trojki Jeffersona in Hrovata za 82:79, dokončno pa je tekmo odločil Dean Oliver s košem dobrih deset sekund pred koncem.

Izida:

Krka - Union Olimpija 81:85 (24:20, 46:41, 55:62, 74:74)

Rogaška - Zlatorog 66:72 (20:22, 30:35, 50:51)