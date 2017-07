Policija aretirala predsednika španske nogometne zveze Villarja in njegovega sina

Angel Maria Villar (Foto: AP)

Španska policija je v široko zastavljeni protikorupcijski raciji "operacija Soule" med drugimi aretirala dolgoletnega predsednika španske nogometne zveze (RFEF) 67-letnega Angela Mario Villarja ter njegovega sina Gorko. Hkrati je na sedežu zveze zasegla večje količine dokumentov ter na zaslišanje odpeljala tudi podpredsednika zveze zadolženega za finance Juana Padrona. Za zapahi je končalo približno 12 ljudi. Policija preiskuje dokumentacijo na sedežu zveze, nalog pa je izdal sodnik državnega španskega sodišča Santiago Pedraz.

Čeprav policija še ni pojasnila, zakaj je aretirala omenjene ljudi, španski mediji poročajo, da so v ozadju različne nelegalne finančne malverzacije v povezavi z mednarodnimi tekmami, prirejanje in poneverjanje dokumentacije, korupcija in nepravilna uporaba finančnih sredstev španske nogometne zveze.

Villar naj bi za usluge pri glasovanju na zadnjih volitvah za predsednika Rfef plačeval z denarjem iz zvezine blagajne. Vilar je bil letos maja osmič izvoljen na mesto predsednika zveze in to funkcijo opravlja že 29 let, vse od leta 1988, bil pa je tudi med kandidati za predsednika Evropske nogometne zveze. A je nato še pred volitvami kandidaturo umaknil, za predsednika Uefe pa je bil nato izvoljen Aleksander Čeferin. Villar, nekdanji španski nogometaš, je sicer aktualni podpredsednik Uefe in Fife.