Portugalci opravili nalogo in preko Švice odhajajo v Rusijo, kjer je tudi Francija, Švedi in Grki dopolnili mesta v dodatnih kvalifikacijah

Portugalci so z 2:0 premagali Švico in se kot evropski prvaki neposredno uvrstili na SP 2018. (Foto: AP)

Aktualna evropska prvakinja, reprezentanca Portugalske je imela pred tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za svetovno prvenstvo jasno nalogo - premagati Švico in si zagotoviti neposredno pot na mundial v Rusijo. V prvih devetih tekmah so Švicarji zmagali na vseh tekmah, na drugi strani pa so Portugalci zmagali osemkrat in izgubili zgolj proti Švici. Pred tekmo sta bila možna zgolj dva scenarija. Remi pelje v Rusijo Švico, zmaga pa Portugalce, obe ekipi sta namreč že imeli zagotovljen vsaj nastop v dodatnih kvalifikacijah. Pred tekmo pa je Portugalcem zadoščala že minimalna zmaga, saj so imeli pred zadnjo tekmo kvalifikacij boljšo gol razliko (30:4), kot pa nasprotniki (23:5). In varovanci Fernanda Santosa so takoj prevzeli pobudo na zelenici stadiona Luz v Lizboni. A prevlade na zelenici vse do konca polčasa niso uspeli pretvoriti v vodstvo. Za to pa so v 41. minuti poskrbeli kar Švicarji sami. Johan Djourou je poskušal v svojem kazenskem prostoru zaustaviti Joaa Maria, a pri tem nespretno posredoval in pri tem žogo poslal v lastno mrežo za vodstvo evropskih prvakov z 1:0. Tudi v nadaljevanju so Portugalci iskali drugi zadetek, s katerim bi si pripravili lepše izhodišče pred zaključno fazo dvoboja. In prednost so res podvojili v 57. minuti, ko je v polno meril Andre Silva. Do konca srečanja zadetkov več ni bilo in Portugalci so se z zmago z 2:0 direktno uvrstili na mundial v Rusiji. Švicarji pa si bodo morali nastop še priboriti v dodatnih kvalifikacijah.

V skupini A si je pot v Rusijo z zmago nad Belorusijo zagotovila tudi Francija, ki je aktualna evropska podprvakinja. Za zmago z 2:1 sta zadela Antoine Griezmann in Olivier Giroud. Na drugi tekmi v skupini pa sta o potniki v dodatne kvalifikacije odločala Nizozemska in Švedska. Čeprav je bilo že pred srečanjem v Amsterdamu bolj ali manj jasno, da bodo to Švedi, saj bi Nizozemci potrebovali zmago s kar 6:0. Bronasti z zadnjega prvenstva v Braziliji sicer niso obupali in so odločno krenili v srečanje in po prvih 45-minutah po zaslugi dveh zadetkov Arjena Robbna vodili z 2:0, a do konca niso več uspeli zadeti. Tako so oranžni po Euro2016, še drugič zapored ostali brez uvrstitve na veliki turnir, Švedi pa bodo svojo pot nadaljevali v dodatnih kvalifikacijah.

O še zadnjem prostem mestu v dodatnih kvalifikacijah pa so odločali v skupini H. Prvo mesto je že nekaj krogov nazaj osvojila Belgija, ki je za konec premagala še Ciper in tako kvalifikacije zaključila z devetimi zmagami in enim remijem. O drugem mestu pa sta odločali reprezentanci Grčije in Bosne in Hercegovine. Uspešnejši pa so bili evropski prvaki iz leta 2004, ki so brez težav premagali malčke iz Gibraltarja. Bosna in Hercegovina pa je kljub zmagi nad Estonijo ostala brez možnosti za drugi zaporedni nastop na največjem nogometnem turnirju na svetu.

Antoine Griezmann je zadel v 27. minuti, Francija pa je na koncu slavila z 2:1. (Foto: AP)

Rezultati 10. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji:

Skupina A:

Francija - Belorusija 2:1 (2:1)

Griezmann 27., Giroud 33.; Saroka 44.

Nizozemska - Švedska 2:0 (2:0)

Robben 16./11-m., 40.

Luksemburg - Bolgarija 1:1 (1:0)

Thill 3.; Čočev 68.

Skupina B:

Portugalska - Švica 2:0 (1:0)

Djourou 41./ag., Andre Silva 57.

Latvija - Andora 4:0 (2:0)

Ikaunieks 11., Sabala 19., 59., Tarasovs 63.

Madžarska - Ferski Otoki 1:0 (0:0)

Boda 81.

Skupina H:

Belgija - Ciper 4:0 (1:0)

E. Hazard 12., 62./11-m., T. Hazard 52., Lukaku 87.

Estonija - Bosna in Hercegovina 1:2 (0:0)

Antonov 75.; Hajrović 48., 87.

Grčija - Gibraltar 4:0 (1:0)

Torosidis 32., Mitroglou 61., 63., Gianniotas 78.



Evropske reprezentance neposredno uvrščene na SP:

Francija, Portugalska, Nemčija, Srbija, Poljska, Anglija, Španija, Belgija, Islandija in Rusija kot gostiteljica turnirja

Osem ekip, ki se bodo v dodatnih kvalifikacijah borile za preostala mesta:

Švedska, Švica, Severna Irska, Irska, Danska, Italija, Grčija in Hrvaška