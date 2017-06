Portugalci pričakujejo 'bombo poletja' z Ronaldom v glavni vlogi: ponudba za 180 milijonov!

Ronaldo je Gianluigiju Buffonu v cardifskem finalu Lige prvakov za hrbet pospravil dve žogi. (Foto: AP)

Real naj bi zavrnil ponudbo Manchester Uniteda, ki želi v svoje vrste zvabiti napadalca Alvara Morato. Španec je bil v pravkar končani sezoni obsojen na vlogo rezervista po povratku iz Juventusa, beli balet pa naj bi po poročanju italijanskega Skya zavrnil ponudbo Uniteda v višini 60 milijonov evrov za španskega reprezentanta. Trener Jose Mourinho išče zamenjavo za Wayna Rooneyja, ki je na izhodnih vratih, in Zlatana Ibrahimovića, ki bo še dolgo časa okreval po težji poškodbi kolena. Če ne bo uspel z Morato, se bo Mourinho bojda podal za Andreo Belottijem, prvim strelcem Torina, a tudi v primeru Italijana bo odškodnina večdesetmilijonska, v skladu z odkupno klavzulo Belottija bi, če ne bo prišlo do drugačnega dogovora, morala znašati kar sto milijonov evrov.

Osrednji športni dnevnik A Bola je udaril z zgodbo o "največji bombi" poletnega prestopnega roka, ki naj bi vključevala (morebitno) selitev Cristiana Ronalda iz vrst madridskega Reala v klub iz Francije, Anglije ali Kitajske. Real Madrid bo po prepričanju portugalskih kolegov prejel ponudbo v višini 180 milijonov evrov za prvega strelca v zgodovini belega baleta, ki je blestel tudi v nedavno končani sezoni ter kraljevemu klubu pomagal do španskega in evropskega naslova. Vsaka ponudba, ki bi presegla številko sto milijonov evrov, bi seveda podrla rekord, ko gre za prestope nogometašev, tega trenutno drži še en nogometaš Reala Valižan Gareth Bale. 32-letnemu Ronaldu tudi ob približevanju sklepnega dela kariere ponudb v naslednjih letih gotovo ne bo manjkalo, španski mediji ocenjujejo, da si ga lahko v Franciji privoščita le Paris Saint-Germain in AS Monaco.

Vse od odhoda Zlatana Ibrahimovića pri PSG še iščejo Švedovega naslednika, nekdanji realovec Jese Rodriguez in Hatem Ben Arfa pa sta razočarala v moštvu novega trenerja Unaija Emeryja, ki je v krstni sezoni Ligue 1 ostal brez državnega naslova. Katarski lastniki na čelu s predsednikom Nasserjem Al-Khelaifijem želijo hitro odgovoriti izzivu Monaca, ki bi imel v primeru prodaje talentiranega Francoza Kyliana Mbappeja (med glavnimi interesenti je tudi Real), prav tako več kot dovolj kapitala, glede na to, da bi lahko za enega največjih talentov iztržili kar 135 milijonov evrov.

V Angliji se omenja Manchester United, nekdanji Ronaldov klub, ki s trenerjem Josejem Mourinhom kljub trofejni sezoni potrebuje okrepitve, če si želi izogniti letošnji usodi in ostati brez uvrstitve na prva štiri mesta, ki zagotavljajo igranje Lige prvakov. Francoski zvezdnik Atletico Madrida Antoine Griezmann je zdaj le končal tedne špekulacij in javno povedal, da ne namerava zapustiti ekipe slovenskega vratarja Jana Oblaka, zato rdeči vragi iščejo alternative, toda prihod oziroma povratek Ronalda se zdi najmanj verjetna od vseh opcij. Kitajski kapital sicer ostaja aktualen, toda nižja raven tekmovanja vseeno (še) ni izziv za nogometaša, ki bo sredi prihajajoče sezone najbrž dvignil še peto zlato žogo. Če pa bo izpolnil svojo napoved, potem so lahko navijači Reala mirni še več sezon. "Rad bi se upokojil v Realu z 41 leti," je Ronaldo priznal v eni zadnjih izjav.