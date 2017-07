Portugalci brez Ronalda stkali preobrat in si priborili tretje mesto

Ruska prestolnica je bila prizorišče obračuna pokala konfederacij za tretje mesto v katerem sta se udarili Portugalska in Mehika. Slednji sta se že pomerili v skupinskem delu tekmovanja, tekma pa se je končala z neodločenim izidom (2:2). Tokrat so obetavneje pričeli Portugalci, lepo priložnost si je zagotovil Nani, vendar je njegov poskus romal mimo desne vratnice. V 16. minuti so si varovanci Fernanda Santosa zagotovili lepo možnost za vodstvo, saj je sodnik Fahad Al Mirdasi dosodil enajstmetrovko po napaki Rafaela Marqueza, vendar Andre Silva ni uspel ukaniti Guillerma Ochoe. V prvem polčasu so bili sicer nevarnejši Portugalci, vendar pa so si tudi Mehičani zagotovili nekaj lepih priložnosti. Najlepša se je ponudila Chicharitu, ki se je znašel iz oči v oči z Ruiom Patriciom, vendar pa je slednji vendarle ubranil svojo mrežo nedotaknjeno. V drugem polčasu so prvo lepšo akcijo spletli nogometaši v rdečih dresih, Gelson Martins se je znašel pred mehiškim vratarjem vendar je bil nenatančen in žoga je zletela mimo desne vratnice. Zato pa so to še pravočasno uspeli maščevati Mehičani, po podaji Chicharita pred gol se je žoga odbila od Neta in zatresla mrežo Patricia. Le nekaj minut za tem so nogometaši v belih dresih prišli do nove lepe priložnosti, Oribe Peralta pa ni uspel ugnati portugalskega čuvaja mreže.

Enajstmetrovka, ki je Portugalcem priborila zmago. (Foto: AP)

V nadaljevanju so bili nevarnejši Portugalci, vendar jim nikakor ni uspelo premagati Ochoe. Eno izmed lepših priložnosti si je zagotovil Pizzi, vendar je njegov poskus romal mimo vrat. Nevaren je bil tudi Martins, čigar poskus je še pravočasno odbil mehiški vratar, po izvajanju iz kota pa je poskusil tudi Nani, ki pa je z glavo le za las zgrešil vrata. Tudi na drugi strani zelenice Mehičani niso odnehali, z močnim volejem je poskušal Carlos Vela, v zadnjih izdihljajih tekme se je Chicharitu ponudila možnost za povišanje vodstva, vendar je streljal naravnost v Patricia. Nato pa je sledil hladen tuš za varovance Juana Carlosa Osorie, v sodnikovem podaljšku je po lepi podaji pred gol mrežo zatresel Pepe. Gledalci v Moskvi so bili tako priča podaljškom, ki so po dosojeni novi enajstmetrovki vendarle pripomogli v vodstvu Portugalske. Slednja sicer na letošnjem pokalu konfederacij nima sreče z izvajanjem kazenskih strelov, tokrat pa Adrien Silva niti za hip ni okleval in z močnim strelom poslal žogo v mehiško mrežo. V nadaljevanju obračuna si je rdeči karton po dveh rumenih prislužil Nelson Semedo, z igrišča pa je na drugi strani moral oditi Raul Jimenez. Portugalcem je tudi s pomočjo Patricia uspelo ubraniti prednost s katero so si zagotovili tretje mesto pokala konfederacij v Rusiji.

Mehika - Portugalska 1:2 (0:0)