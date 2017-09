Bayern vsaj do novega leta brez vratarja Neuerja

Na ponedeljkovem treningu je obnovil poškodbo leve noge in vratar Bayerna in nemške reprezentance je že sklenil jesenski del sezone. Kot so sporočili iz bavarskega nogometnega kluba, ima Manuel Neuer tako poškodovano levo nogo, da je moral v Tübingen na operacijo, med katero so mu v nogo dali celo manjšo ploščico in okrevanje bo trajalo vsaj do novega leta, poroča tiskovna agencija dpa.

"Zelo nam je žal, da se je Neuer spet poškodoval. Pričakujem, da bo januarja vnovič popolnoma nared za delo v ekipi," je v zvezi s tem povedal predsednik kluba Karl Heinz Rummenigge. Potem ko je Neuer zaradi poškodbe noge letos že dalj časa prisilno počival, vse od aprila do avgusta, se zdaj zgodba ponavlja.