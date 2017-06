Potres pri Chelseaju se umirja: Conte z novo pogodbo takoj za Guardiolo in Mourinhom?

Conte (na fotografiji z varovanci) med proslavljanjem naslova v Birminghamu po zmagi nad West Bromwich Albionom. (Foto: AP)

To bo pogodba, ki bo odražala dosežke Chelseaja pod taktirko Antoina Conteja, so prepričani otoški kolegi. Italijanski trener je po vodenju Siene in Juventusa v Serie B oziroma Serie A po seriji naslovov v Torinu zapustil staro damo in novo službo po krajšem premoru našel v Londonu, kamor je s Chelseajem že v prvi sezoni vrnil državni naslov. Pred povratkom v Ligo prvakov je navidezni mir na Stamford Bridgeu grobo prekinilo razkritje napadalca Diega Coste, saj je eden najboljših posameznikov minule sezone med reprezentančno akcijo medijem povedal, da nanj Conte ne računa. Italijan je svojo odločitev španskemu reprezentantu prenesel kar prek SMS-sporočila in močno razhudil vodstvo, ki bi moralo poleti Costi (po znižani ceni) seveda poiskati novo sredino. A zdaj se zdi, da so zamere kljub poročanju o "napetostih" med vodstvom in trenerjem očitno pozabljene. Otoški mediji poročajo, da je Conte tik pred podpisom nove pogodbe, ki bi mu zagotavljala kar 10,8 milijona evrov letne plače, s čimer bi Italijan postal sedmi najbolje plačani trener na svetu in tretji v Premier League: pred njim bi ostala le še trenerja manchestrskih rivalov Josep Guardiola (Man. City) in Jose Mourinho (Man. United).

Pogodbo naj bi Conte podpisal do leta 2021, vodilni v klubu pa so mu obljubili tudi bolj zavzeto iskanje okrepitev za boj na vseh frontah v sezoni 2017/18. Med glavnimi kandidati za modri dres so Belgijec Romelu Lukaku, ki ga je Chelsea pred leti prodal Evertonu, pa Moancov Tiemoue Bakayoko in vratar Man. Cityja Wilfredo Caballero. O tem, da je Chelsea "samozavesten" glede vprašanja o novi Contejevem podaljšanju pogodbe, je v torek pisal tudi državni BBC. 47-letni Italijan ima sicer še dveletno pogodbo, a so lastnik Roman Abramovič in sodelavci očitno videli dovolj, da nekoč izvrstnega vezista nagradijo za osvojitev državnega naslova in uvrstitev v finale pokala FA. Med možnimi okrepitvami igralskega kadra se omenjata tudi imeni Leicestrovega alžirskega reprezentanta Riyada Mahreza in ime Daniela Alvesa, brazilskega branilca Juventusa, ki pa ga veliko glasneje povezujejo z Manchester Cityjem.