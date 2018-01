Montella dobil tudi drugi dvoboj s Simeonejem, 'El Cholo' ob izpadu v Sevilli za nameček še izključen

Diego Simeone je v skladu z napovedmi v vratih Atletica pustil Miguela Angela Moyaja, ki ostaja specialist za pokalne obračune. Sevilla je minuli teden močno presenetila z zmago na Atleticovem stadionu Wanda Metropolitano (2:1), Vincenzo Montella pa je tokratni dvoboj s starim znancem Simeonejem (prvi je legenda Rome, drugi pa njenega rimskega tekmeca Lazia) začel s Jesusom Navasom na položaju bočnega branilca. Simeone, ki ni mogel računati na Diega Costo, je z varovanci moral nujno zabiti vsaj dva gola, tekma pa se ni začela po madridskih željah.

Fantastičen gol Griezmanna (levo) v Sevilli ni bil dovolj za Madridčane. (Foto: AP)

Že v dobesedno prvem napadu je po podaji Pabla Sarabie z desnega boka natančno ob vratnico zadel Sergio Escudero. Stadion Ramona Sancheza Pizjuana je slavil, a le dobrih deset minut, ko je lahko le zaploskal fantastičnemu golu Antoina Griezmanna. Francozu se je žoga okoli 20 metrov od gola lepo odbila za polvolej, ki je z njegove slabše desnice poletel pod prečko nemočnega Sergia Rica. Griezmann je imel v prvem polčasu še dve zreli priložnosti, toda njegova strela nista zadela cilja.

Franco Vazquez je tik pred polčasom tudi sam za las zgrešil po predložku Navasa, medtem ko si je Simeone med dvobojem Joaquina Corree in Joseja Marie Gimeneza ob robu igrišča privoščil vstop na zelenico in še malce dvignil temperaturo na že tako razgretih tribunah. Te so že po nekaj minutah drugega polčasa spet slavile, ko je Saul Niguez nespametno s komolcem udaril Correo v kazenskem prostoru, Ever Banega pa je zelo natančno zadel za 2:1. Atleticov Correa, Angel Correa, bi lahko rdeče-bele nemudoma vrnil v igro, a ga je v situaciji "ena na ena" ustavil Rico.

Atletico je imel nekaj polpriložnosti, denimo po strelu Diega Godina z glavo, toda Sevilla je bila tista, ki si je predčasno zagotovila napredovanje. Montello je z golom za 3:1 razveselil Vazquez, ki je prekrasno zaključil smrtonosen protinapad s strelom v daljši kot. Simeone je moral zaradi rdečega kartona za nameček predčasno zapustiti gostujočo klop, Andaluzijci pa so po napornem prvem delu sezone, ki je poleg nekaterih bolečih porazov odnesel tudi obolelega trenerja Eduarda Berizza, le narisali nasmešek na obraze svojih navijačev.

Izid povratne tekme četrtfinala španskega pokala:

Sevilla* ‒ Atletico Madrid 3:1 (1:1) /2:1/

Escudero 1., Banega 48./11-m, Vazquez 78.; Griezmann 13.

Jan Oblak (Atletico) je bil na klopi.