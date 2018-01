Bristol tudi v drugo drago prodal svojo kožo, toda v finale ligaškega pokala gre Manchester City

Tesna zmaga v zadnjih minutah prve polfinalne tekme v Manchestru (2:1), zanjo je poskrbel najboljši strelec Man. Cityja v klubski zgodovini Sergio Agüero, je napovedovala zanimiv povraten obračun v Bristolu. Tamkajšnji Bristol City pod taktirko trenerja Leeja Johnsona v drugoligaškem tekmovanju navdušuje v boju za napredovanje v Premier League, v mestu na meji z Walesom pa je v torek vladalo obsedno stanje. Johnson je bil prisiljen v dve menjavi: v boj se je podal brez poškodovanih vratarja Frankieja Fieldinga in branilca Nathana Bakerja, medtem ko je bila prva postava Josepa Guardiola jasen pokazatelj, da misli ena najbolj prepričljivih ekip te sezone le na zmago: v primerjavi z zadnjo tekmo v Premier League sta obsedela zgolj vratar Ederson in Raheem Sterling.

Leroy Sane (levo) je bil med strelci v Bristolu. (Foto: AP)

Od začetnega žvižga je igra potekala zgolj v smeri bristolskih vrat, v 14. minuti se je zatresel tudi okvir domačega gola, ko je po hitrem protinapadu v režiji Kevina De Bruyneja žogo v smeri Agüera poslal David Silva, toda Argentinčev poskus je zletel v prečko. Minuto kasneje je po podaji Silve nevarno meril še John Stones in gol je ob 76-odstotni posesti Man. Cityja visel v zraku. Ko je Bernardo Silva po lepem preigravanju in ostri podaji oziroma strelu zadel le blok Adena Flinta, žoga pa se je od Luka Steela odbila stran od vrat, se je zdelo, da bo Bristol do polčasa ohranil mrežo nedotaknjeno, a Leroy Sane je vseeno načel domačega čuvaja mreže. Hordur Magnusson ni najbolje posredoval ob golavt črti, Bernardo Silva mu je ukradel žogo in zaposlil Saneja, ki je tudi s pomočjo rahle preusmeritve ukanil vratarja.

Pack in Flint poskrbela za nepričakovan zaplet

Bristolčani so v drugi polčas krenili s kar dvema menjavama, priložnost je dobil tudi najdražji nogometaš v zgodovini kluba, napadalec Famara Diedhiou, a je bilo napredovanje za domače hitro še bolj oddaljeno. Po protinapadu sinje modrih, ki ga je s slastno podajo spet začel De Bruyne, je Agüero z izjemno težkega položaja mojstrsko zadel za 2:0. Bristol je nato znižal izid, potem ko se Stones ni izkazal pri posredovanju ob dolgi podaji, Marlon Pack pa je z glavo prekrasno matiral Brava. Gostje iz Manchestra so vse do sodnikovega podaljška mirno nadzirali dogajanje na zelenici in zdelo se je že, da je vse odločeno, a Flint je v enem zadnjih napadov izenačil ter pripravil dramatičen zaključek dvoboja.

Pogumni Bristol je še preden bi se stvari dodatno zapletle neusmiljeno pokopal De Bruyne in svojemu moštvu dokončno zagotovil vstopnico za finale na Wembleyju. Tam vodilna ekipa Premier League čaka na zmagovalca povsem londonskega obračuna med Arsenalom in Chelseajem.

Izid povratne tekme polfinala angleškega ligaškega pokala:

Bristol City ‒ *Manchester City 2:3 (0:1) /1:2/

Pack 64., Flint 90.; Sane 43., Agüero 50., De Bruyne 90.