VIDEO: 'Pozabljivi' Modrić: Nisem lagal, moja vest je čista

Luka Modrić (Foto: AP)

Tožilstvo sumi, da je Luka Modrić kljub opozorilom sodišča med junijsko obravnavo na sojenju Zdravku Mamiću in še trojici zaradi domnevnih finančnih malverzacij in utaje davkov, da mora na obravnavi govoriti zgolj resnico ter da je lažno pričanje kaznivo dejanje, spremenil svoje izjave glede spornih pogodb z Mamićem v primerjavi z izjavami preiskovalnemu tožilcu leta 2015.

Zdravku Mamiću na osiješkem sodišču sodijo zaradi finančnih malverzacij in davčne utaje.

Po enournemu zaslišanju na osiješkem tožilstvu je Modrić povedal, da je prišel v Osijek "predstaviti svojo obrambo in povedati resnico, kot je to počel tudi doslej". "Moja vest je mirna in prepričan sem, da se bo na koncu postopka pokazalo, da nisem storil nobenega kaznivega dejanja," je na kratko povedal novinarjem. Osiješko tožilstvo je sredi junija sprožilo preiskavo proti Modriću. Kot so takrat zapisali na spletni strani tožilstva, obstaja upravičen sum, da hrvaški nogometni zvezdnik ni govoril resnice, ko je omenjal aneks k pogodbi o profesionalnem igranju, ki ga je podpisal z Dinamom leta 2004. Na podlagi aneksa je bilo določeno, da si v primeru prestopa v drugi klub vrednost prestopa delita s klubom v razmerju 50:50.

Zdravko Mamić (Foto: Damjan Žibert)

Modrić je prejšnji mesec v Osijeku kot priča na sojenju Mamiću spremenil prvotno izjavo o razdelitvi zaslužka od morebitnega prehoda v drugi nogometni klub. Pojasnil je, da je med preiskavo mislil na aneks iz zasebne pogodbe, ki sta jo podpisala z Mamićem, ko je postal polnoleten, in ne na pogodbo o transferju, ki jo je imel z Dinamom. Zanikal je tudi prvotno izjavo, da bi aneks podpisal naknadno, ko je že igral za Tottenham Hotspur v Londonu leta 2008.

Če bo sodišče ugotovilo, da je šlo za lažno pričanje, Modriću grozi zaporna kazen od šest mesecev do pet let.