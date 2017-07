Pred kratkim so ga navijači obmetavali z denarjem, zdaj je Donnarumma podaljšal pogodbo z Milanom

Donnarumma ostaja član Milana. (Foto: AP)

18-letni vratar Gianluigi Donnaruma si je pred nekaj tedni nakopal jezo navijačev Milana, ko je dejal, da z Milanom noče podaljšati, saj si želi oditi v Real Madrid. To je navijače rosso-nerov zelo razjezilo, Donnaruma je čez noč postal sovražnik št. 1 v Milanu, navijači Milana pa so šli celo tako daleč, da so pred dvema tednoma na tekmi italijanske reprezentance U-21 na evropskem prvenstvu proti Danski v Krakovu Donnarumov gol zasuli s ponarejenimi dolarskimi bankovci.

Novega italijanskega bisera med vratnicami je za obstanek v Milanu očitno prepričal denar, saj je zdaj podaljšal za prihodnjih pet sezon. Njegova odkupna klavzula po poročanju Skya znaša 50 milijonov evrov, v kolikor se Milan ne uvrsti v Ligo prvakov oz. 100 milijonov evrov, če se rosso-neri kvalificirajo v Ligo prvakov. Zanimivo je tudi to, da je Donnarumma v klub na nek način pripeljal tudi brata Antonia, ki bo zaslužil milijon evrov letno. Za boljši sprejem Milanovih navijačev je igralčev agent Mino Raiola sporočil, da je najstnik zavrnil super ponudbo PSG-ja, ki bi mu nanesla kar 13 milijonov evrov letno ter marsikatero ugodnost, kot so prestižni avtomobili in luksuzne hiše.