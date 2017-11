Predsednik Tavecchio: Ancelotti na italijanski klopi? Uvodni pogovori bodo stekli kmalu

Italijanski klubski nogomet vse od Interjeve osvojitve naslova evropskega klubskega prvaka pred sedmimi leti tava v svoji povprečnosti, nekaj podobnega pa se je po 'senzacionalnem' porazu v dodatnih kvalifikacijah proti Švedski za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji prihodnje leto začelo dogajati tudi na reprezentančni ravni.



Odmik od svetovnega vrha bolj boleč od finančnega primanjkljaja



Še bolj kot finančni primanjkljaj, vodstvo nogometne zveze naših zahodnih sosedov boli vse večji odmik od svetovnega nogometnega vrha nekoč velesile tako na klubski kot reprezentančni ravni. Za glavnega 'rešitelja' v novi zgodbi o želenem vstajenju italijanskega žogobrca na vseh ravneh, se omenja ime 58-letnega nekdanjega stratega madridskega Reala, Milana, PSG-ja in nazadnje tudi münchenskega Bayerna Carla Ancelottija. Slednji naj bi uvodne pogovore o prevzemu italijanske nogometne izbrane vrste s predsednikom zveze Carlom Tavecchijem opravil v začetku prihodnjega tedna.



Številni znani in tudi manj znani italijanski časniki izpostavljajo Ancelottijevo željo po popolnem nadzoru nad celotnim reprezentančnim ustrojem, ki bi ga uspešni strokovnjak ob pomoči sodelavcev iz članskega moštva kot tudi mlajših starostnih kategorij želel preoblikovati v sodobnejši model z željo po boljšem jutri.





Nekdanji trener münchenskega Bayerna Carlo Ancelotti bo v kratkem opravil uvodne pogovore z vodstvom Italijanske nogometne zveze o prevzemu tamkajšnje izbrane vrste po polomu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji prihodnje leto. (Foto: AP)

Chielini: Italijanski nogomet potrebuje konkretno prenovo



Ni skrivnost, da novi italijanski selektor v novem ciklusu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020, ki ga bo prvič v zgodovini gostilo rekordnih 13 držav, ne bo mogel več računati na izkušene vedete Gianluigija Buffona, Andreo Barzaglija in Danieleja De Rossija. Blizu reprezentančni upokojitvi naj bi bil tudi legendarni branilec Juventusa Giorgio Chiellini.

"Pred nami je obdobje intenzivnega razmišljanja o reformi italijanskega klubskega in reprezentančnega nogometa, saj smo z neuvrstitvijo na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Rusiji dotaknili dno. Potrebna je popolna revitalizacija vseh nogometnih struktur v državi, da bi se v doglednem času lahko znova vrnili v svetovni vrh," je po bolečem porazu s Švedsko brez dlake na jeziku dejal Chiellini ter o svoji reprezentančni prihodnosti dodal: "Moram temeljito premisliti, kako in kaj naprej. Naš nogomet stoji na mestu, v kolikor bom našel potrebno motivacijo bom z veseljem še naprej pomagal italijanski reprezentanci."