Arsenal vse bolj izgublja boj za 'svoje' četrto mesto, navijači pa potrpljenje

Hal Robson-Kanu je dosegel drugi gol svojega moštva, ki je na koncu slavilo s 3:1. (Foto: AP)

Trener Arsenala Arsene Wenger je v severnem Londonu pod vse večjim pritiskom. Topničarji so znova izpadli v osmini finala Lige prvakov. Münchenski Bayern jih je ponižal s skupnim izidom 10:2, potem ko je na obeh tekmah slavil z identičnim rezultatom (5:1). Naslova v Premier League znova ne bo, tako se bodo Wengerjevi fantje najverjetneje borili za eno iz med preostalih treh mest, ki še prinašajo uvrstitev v Ligo prvakov v prihodnji sezoni. V igri za lovoriko so sicer še v FA pokalu, kjer se bodo v polfinalu pomerili z Manchester Cityjem.

Tekmo na stadionu Hawthorns so sicer bolje začeli domačini. Petra Cecha je v izjemno obrambo že v osmi minuti s strelom z glavo prisilil James McClean. Pritisk se je domačinom izplačal v 12. minuti. Nacer Chadli je podal iz kota, v kazenskem prostoru pa je najvišje skočil domači branilec Craig Dawson in z glavo povedel svoje moštvo v vodstvo. A varovanci Tonyja Pulisa niso dolgo držali minimalnega vodstva. Že tri minute kasneje je Alexis Sanchez lepo premešal domačo obrambo, nato pa iz neposredne bližine s silovitim strelom premagal Bena Fosterja in izid poravnal na 1:1. Kmalu za tem je dlani angleškega vratarja s silovitim strelom ogrel še Aaron Ramsey, a ostalo je pri neodločenem izidu. Na drugi strani je znova nevarno zapretil McClean, ki se je znašel iz oči v oči z Cechom, a je izkušeni vratar z izjemno parado preprečil, da bi se topničarji znova znašli v zaostanku. V 37. minuti pa je sledil nov hladen tuš za navijače Arsenala. Pri posredovanju se je namreč poškodoval Cech in v vratih ga je moral zamenjati David Ospina, ki sicer večinoma brani v Ligi prvakov in v pokalnih tekmovanjih.

Navijači Arsenala so znova protestirali proti Arsenu Wengerju. (Foto: AP)

Tudi drugi polčas so bolje otvorili domačini, ki so v 55. minuti znova povedli. Hal Robson-Kanu je izkoristil zmedo v gostujočem kazenskem prostoru in ne najboljšega izbijanja s strani Ospine. Vližan je žogo iz neposredne bližine zgolj potisnil v mrežo, a imel pri tem veliko sreče, da ni zadel soigralca McCleana, ki je stal na golovi črti in bil v prepovedanem položaju. Gostujoči nogometaši in vodstvo so pritoževali pri sodnikih, a gol je obveljal. Robson-Kanu pa je gol dosegel le nekaj trenutkov za tem, ko je namesto Joseja Rondona stopil v igro. Topničarji so po novem zaostanku znova silovito pritisnili na vrata domačinov. Danny Welbeck je v 66. minuti s silovitim strelom stresel prečko. V 75. minuti pa so znova udarili domačini. Znova je po kotu najvišje skočil Dawson in še drugič, skupno pa tretjič za svoje moštvo, poslal žogo v mrežo topničarjev in popeljal West Brom v vodstvo s 3:1. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in domačini so prišli do velike zmage, s katero so skočili na osmo mesto na prvenstveni lestvici. Arsenal pa je izgubil še četrtič na zadnjih petih prvenstvenih tekmah in vse bolj odpada iz bitke za četrto mesto. Trenutno imajo 50 točk in so peti, a jih lahko hitro prehiti Manchester United, ki ima s tekmo manj, tudi točko manj od topničarjev.

Izid:

West Bromwich Albion - Arsenal 3:1 (1:1)

Dawson 12., 75., Robson-Kanu 55.; Sanchez 15.