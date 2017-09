Arsenal kljub eni boljših predstav na derbijih brez polnega plena iz brloga prvakov, boleč povratek Rooneyja na Old Trafford

Francoski napadalec Arsenala Lacazette (v rdeče-belem dresu) je bil med osmoljenci tokratnega derbija. (Foto: AP)

Po kar 16 mesecih je Chelsea na domačem stadionu prvič remiziral, prvič pa moštvo, odkar ga vodi italijanski strateg Antonio Conte, ni uspelo zabiti gola. Vse to se je zgodilo na nedeljskem derbiju z mestnim sosedom Arsenalom, ki ima na Stamford Bridge sicer precej slabe spomine, tokrat pa so varovanci Arsena Wengerja prikazali eno boljših predstav v modrem delu prestolnice. Imeli so morda celo lepše priložnosti za zmago, Chelsea pa se bo po rdečem kartonu Davida Luiza, ki je v zaključku obračuna grobo pokosil Seada Kolašinca, moral na naslednjih tekmah znajti še brez enega branilca. Topničarji so Chelsea nazadnje premagali že v finalu pokala FA in nato avgusta še v tekmi za Community Shield, a modri so, vsaj ko gre za tekme z Arsenalom, vedno povsem druga "žival" v prvenstvu. Wenger je prvo postavo sestavil brez Alexisa Sancheza, medtem ko Mesuta Özila, bojda zaradi poškodbe, ni bilo niti v ekipi. Danny Welbeck je v prvem polčasu zapravil lepo priložnost z glavo, Pedro Rodriguez pa je prodrl pred nekdanjega ljubljenca zahodnega Londona Petra Čecha, a ga je češki čuvaj mreže hitro in kakovostno zaprl ter ubranil njegov strel. Tik pred polčasom je bil Arsenal spet tisti, ki je bil bližje vodstvu, strel Aarona Ramseyja pa je ustavila vratnica. Alexandre Lacazette je odbitek poslal na tribuno, Conte pa je v drugi polčas krenil z menjavo: Tiemoue Bakayoko, po poklicu branilec, je zamenjal Pedra, ki je v prvem polčasu potreboval tudi zdravniško pomoč, modri pa so tako zajezili napade gostov. Ti so uspeli zatresti mrežo Thibauta Courtoisa, zadel je branilec Shkodran Mustafi, čigar gol z glavo pa so sodniki upravičeno razveljavili. Conte je v igro nato poslal še svežega Edena Hazarda, ki je hitro zapretil nekdanjemu soigralcu v vratih Arsenala, a z roba kazenskega prostora se Čech ni dal. V 88. minuti je Chelsea na zelenici ostal z deseterico, ko je Luiz, ki je že imel rumeni karton, slabo ustavil žogo in nato nepazljivo ter grdo pokosil Kolašinca. Podobno kot na začetku prvenstva Gary Cahill je bil tudi drugi steber modre obrambe kaznovan za lastno nepazljivost, rdeči karton Luizu pa je že tretji zaporedni za Chelsea na tekmah z Arsenalom, ki sta jih v pokalu FA in Community Shieldu predčasno zapustila Victor Moses in Pedro. Z remijem je Chelsea ostal na tretjem mestu z ravno toliko točkami zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem, Arsenal pa je skromen 12. z enkrat večjim točkovnim minusom v primerjavi z najboljšim klubom aktualnega prvenstva.

Wayna Rooneyja je v Manchestru na prvi tekmi na Old Traffordu po poletnem prestopu k Evertonu pričakal topel sprejem s strani navijačev, ki so z upokojenim angleškim reprezentantom v zadnjih 13 letih uživali v številnih uspehih. A ekipa Joseja Mourinha nekdanjemu idolu privržencev rdečih vragov na zelenici ni pripravila preveč prijateljske dobrodošlice in na koncu napolnila liverpoolsko mrežo ter se na vrhu lestvice izenačila z mestnim tekmecem Manchester Cityjem (4:0). Mourinho se je v četrti minuti ob robu igrišča glasno smejal, nasmešek pa se mu je že čez nekaj sekund dodatno raztegnil, ko je predložek Nemanje Matića s strani z izjemnim volejem v daljši kot gostujočih vrat poslal Antonio Valencia. United je bil blizu podvojitve svoje prednosti v 26. minuti, a je Romelu Lukaku z nekaj metrov "zgrešil nemogoče". Rooney ob povratku na nekoč domačo zelenico ni bil nenevaren in v prvem polčasu najprej po tleh streljal mimo vrat, nato pa Davida de Geo kmalu po začetku nadaljevanja prisilil v lepo posredovanje. Po uri igre je rdečim vragom zapretil tudi islandski as Gylfi Sigurdsson, čigar strel z neposredne bližine je ukrotil De Gea. Unitedov odgovor je bil prosti strel Juana Mate, ki je zatresel vratnico, domači pa so do varne prednosti uspeli priti šele v 83. minuti. Rooney je odšel z zelenice ob ovacijah, zato je s klopi lahko videl, kako je Marouane Fellaini priboril žogo na sredini igrišča, Lukaku pa je nato namestil strel Henriku Mkhitarjanu, ki sam pred vratarjem ni grešil s strelom ob oddaljenejšo vratnico. Lukaku se je v 90. minuti tudi sam vpisal na seznam strelcev, ko je njegov prosti strel zadel živi zid, Belgijec pa je nato poslal žogo v mrežo za 3:0. Rezervist Anthony Martial je četrtega dodal z bele točke, potem ko je nekdanji rdeči vrag Morgan Schneiderlin igral z roko v svojem kazenskem prostoru.

Izidi 5. kroga:

Manchester United ‒ Everton 4:0 (1:0)

Valencia 4., Mkhitarjan 84., Lukaku 89., Martial 90./11-m

Chelsea ‒ Arsenal 0:0

RK: Luiz 87./Chelsea

Tottenham Hotspur ‒ Swansea City 0:0

Liverpool ‒ Burnley 1:1 (1:1)

Salah 30.; Arfield 27.

Watford ‒ Manchester City 0:6 (0:3)

Agüero 27., 31., 81., Jesus 37., Otamendi 63., Sterling 88./11-m

Huddersfield Town ‒ Leicester City 1:1

Newcastle United ‒ Stoke City 2:1

West Bromwich Albion ‒ West Ham United 0:0

Crystal Palace ‒ Southampton 0:1