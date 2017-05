Šesti za Chelsea in prvi za Conteja: modri po turbulentni sezoni z Mourinhom spet na angleškem prestolu

Chelsea je odločilni zadetek zabil brez zvezdnika Edena Hazarda (levo) na zelenici. (Foto: AP)

Po poročanju kolumbijskega radia RCN je zvezdnik reprezentance "kofetarjev" in član Real Madrida James Rodriguez že dogovorjen za poletni prestop k Manchester Unitedu. Španski AS sicer ocenjuje, da Jose Mourinho za Kolumbijca ravno najbolj ne navija, želi si namreč nekaj drugih nogometašev.

Chelsea je imel v Birminghamu na zelenici bivšega kluba Roberta Korena in Boštjana Cesarja na voljo prvo "zaključno žogico" za svoj šesti angleški naslov. Antonio Conte po manjši poškodbi v postavo ni uvrstil najboljšega posameznika sezone, francoskega vezista N'Goloja Kanteja, a modri proti West Bromwich Albionu v prvem polčasu niso imeli težav v vezni vrsti, temveč bližje vratom. Najprej je sicer zapretil Salomon Rondon, ki ga je z dolgo žogo že po nekaj sekundah igre iskal Darren Fletcher, strel Južnoameričana z glavo pa je pod prečko za vsak slučaj pričakal Thibaut Courtois. To je bilo tudi vse, kar si je WBA pripravil v prvem polčasu, saj je na severozahodu drugega največjega angleškega mesta potekal enosmerni promet proti golu Bena Fosterja, čeprav Londončani nekdanjemu angleškemu reprezentantu prevelikih preglavic niso povzročali. V 13. minuti je eden najaktivnejših Pedro Rodriguez s predložkom v roko zadel Chrisa Brunta, toda glavni sodnik ni pokazal na belo piko. Pedro je bil spet nevaren tri minute kasneje, ko je poskušal streljati skozi gnečo, žoga pa se je od bloka odbila dober meter mimo vrat Fosterja. Podobno se je zgodilo, ko je v naslednji akciji z razdalje poskusil Cesar Azpilicueta. Po prekršku nad Victorjem Mosesom točno na robu 16-metrskega prostora je Francesc Fabregas v 21. minuti podal na drugo vratnico, kjer poskus Garyja Cahilla ravno tako ni ušel bloku in končal le v golavtu.

Michy Batshuayi je takole pospravil žogo mimo Bena Fosterja in začel noro slavje na tribuni z navijači Chelseaja in na gostujoči klopi. (Foto: AP)

Tri minute kasneje je v kazenskem prostoru padel tudi Eden Hazard, sodnikove piščalke pa spet ni bilo slišati in Chelsea je ob huronskem slavju domačih navijačev, ki so proslavljali vsako uspešno akcijo svojih ljubljencev (oziroma vsako neuspešno Chelseaja), že začelo zapuščati potrpljenje. Fabregas je z golom potrdil že zadnji naslov svojega kluba leta 2015, Katalonec pa je bil s strelom po tleh z okoli 17 metrov spet blizu ponovitvi podviga, a je žoga švignila mimo oddaljenejše vratnice Fosterja. Do polčasa se je zvrstilo še nekaj poskusov, Pedro je po podaji Mosesa, ki je povzročal hude težave Jamesu McCleanu (lahko bi bil tudi izključen z dvema rumenima kartonoma), zgrešil s strelom mimo daljšega kota, precej nevidni Diego Costa pa je v enem zadnjih napadov precej s strani z branilcem na hrbtu meril visoko na tribuno. Drugi polčas bi se za Chelsea skorajda začel sanjsko, Moses je streljal pod nogo McCleana, tudi po zaslugi odboja pa je moral Foster s skrajnimi močmi posredovati, brez težav je ujel tudi "polškarjice" Coste. Desant Chelseaja proti vratom WBA se je nadaljeval, Fabregas je z zunanjim delom nogometnega čevlja izvrstno meril z okoli 20 metrov, a v 51. minuti je spet le malo zmanjkalo modrim, da bi se s Contejem veselili tako pomembnega vodilnega zadetka. Dve minuti kasneje so imeli domači precej sreče, Craig Dawson bi kmalu dosegel avtogol, a je na golovi črti izbil rezervist Claudio Yacob.

Antonio Conte je bil kot vedno aktiven ob robu igrišča. (Foto: AP)

Chelsea nato dolgo časa ni prišel do prave priložnosti, v 70. minuti pa je obrambi gostov pobegnil Rondon, ki pa ga je v zadnjem hipu pred Courtoisom ustavil Azpilicueta. Še lepšo priložnost je imel v 73. minuti rezervist Nacer Chadli, ki ga je našel še en bivši član Tottenhama Jake Livermore, a je Chadli neoviran meril mimo daljše vratnice. Conte je v zadnjih 15 minutah poskusil osvežiti napad in zamenjal Hazarda ter Pedra, v igro sta prišla Willian in Michy Batshuayi. In prav Belgijec je bil mož odločitve, ko je v 82. minuti v mrežo pospravil natančno podajo Azpilicuete z desnega boka in poskrbel za delirij na gostujoči klopi v režiji Conteja. Nekateri navijači se niso mogli zadržati in v 88. minuti za kakšne pol minute prekinili obračun, ki se je končal z modrim slavjem in brez kakšne priložnosti WBA. Birminghamčani bi seveda z golom vsaj še za nekaj časa prestavili šampionsko rajanje Chelseaja. A to se ni zgodilo, modri so potrdili šesto zvezdico in pobegnili na neulovljivo prednost desetih točk na vrhu lestvice pred Tottenhamom. Že pred tekmo v Birminghamu se je končal prvi petkov obračun v Liverpoolu, kjer je Everton z minimalno zmago odpravil Watford (1:0). Za vodstvo in slavje modrih je poskrbel vezist Ross Barkley, ki je tako sklenil precej turbulenten teden, v katerem mu je trener Ronald Koeman zagrozil, da bo moral v kratkem podaljšati pogodbo, sicer da mu bo poleti pokazal izhodna vrata. Angleški reprezentant je sprejel žogo Phila Jagielke iz zadnje vrste in nato neoviran prodrl vse do roba kazenskega prostora Watforda, od koder je z natančnim strelom tudi po zaslugi nekaj slabšega posredovanja vratarja zatresel mrežo londonske ekipe. Prav v Londonu bi lahko Barkley nadaljeval svojo kariero, igrišče je zapustil ob stoječih ovacijah, snubil pa naj bi ga drugouvrščeni klub Premier League Tottenham.

Izida 36. kroga:

West Bromwich Albion ‒ Chelsea 0:1 (0:0)

Batshuayi 82.

Everton ‒ Watford 1:0 (0:0)

Barkley 56.