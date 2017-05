Redsi z zmago do četrtega mesta, Tottenham s sedmico nad Hull, zaključek Premier League brez presenečenj

Philippe Coutinho je eden izmed Redsov, ki so z zadetki popeljali Liverpool v elitno evropsko tekmovanje. (Foto: AP)

Anfield je v zadnjem krogu gostil obračun med Middlesbroughjem in domačim Liverpoolom, ki je že kmalu po začetnem sodnikovem žvižgu pričel nadzorovati potek igre na zelenici. Redse bi namreč zmaga ponesla v kvalifikacije za Ligo prvakov, medtem ko bi si s porazom v naslednjem letu zagotovili mesto v Ligi Evropa. Že v začetku je tako z nevarno poskušal Nathaniel Clyne, ki je na žalost domačih navijačev iz rok izpustil lepo priložnost za vodstvo, nekaj minut za tem pa je ta iz rok spolzela tudi Emre Canu. Slednji je le za las zgrešil vrata gostujočega čuvaja mreže, zato pa priložnosti ni zapravil Georginio Wijnaldum, ki je v podaljšku prvega polčasa poslal žogo v zgornji desni kot. Po povratku na igrišče so domači nadaljevali z napadalnim tempom igre, ki se je obrestoval v 51. minuti, ko se je po čudovitem prostem strelu med strelce vpisal Philippe Coutinho. Pet minut kasneje so se Redsi razveselili novega zadetka, zanj je hladnokrvno poskrbel Adam Lallana, ki je zaključil protinapad Liverpoola. Redsi so si tako zagotovili vstopnico za kvalifikacije elitnega evropskega tekmovanja.

Manchester City je na gostovanju v Watfordu le še utrdil svoje tretje mesto na lestvici, saj je z visoko prednostjo nadigral 'zlate fante' iz okolice Londona. Sinje modri so povedli že v 5. minuti, ko je z glavo mrežo domačih zatresel Vincent Kompany in vse do konca prvega polčasa vknjižil še tri zadetke. S čudovitim zaključkom je podajo Kevina De Bruyneja kronal Sergio Aguero, ki se je trinajst minut kasneje podpisal še pod tretji zadetek v mreži Watforda. Četrti gol v prvih petinštiridesetih minutah je vpisal še Fernandinho, ki je poslal močan strel v spodnjo levi kot za hrbet vratarja Herurelha Gomesa. V drugem polčasu so sinjemodri še povišali vodstvo, za peti zadetek Citya je poskrbel Gabriel Jesus, pred tem pa so si nekaj priložnosti zagotovili tudi domači, ki nikakor niso uspeli ugnati vratarja Wilfreda Caballera. S tem so varovanci Pepa Guardiole še utrdili svoje mesto v LP.

Paul Pogba je s podajo in zadetkom utišal še zadnje dvomljivce. (Foto: AP)

Varovanci Joseja Mourinha so se od sezone poslovili pred domačimi navijači na Old Traffordu, kjer so gostili Crystal Palace. V pičlih sedmih minutah prvega polčasa so uspeli vknjižiti dva zadetka in vpisati lepo priložnost pod katero se je podpisal Wayne Rooney, ki pa je na žalost angleškega reprezentanta končala za prečko. Prvi zadetek za vrage je vknjižil Andrew Harrop, ki je izkoristil lepo podajo Paula Pogbaja, medtem ko je slednji štiri minute za tem uspel zaključiti kar sam in s tem postavil rezultat prvega polčasa 2:0. Vragi so si s tem priigrali šesto mesto na lestvici, z zmago v finalu Lige Evropa pa bi lahko v naslednji sezoni zaigrali tudi v Ligi Prvakov.

Hull City, ki bo sezono končal na repu lestvice je gostil drugo uvrščeni Tottenham. Spursi so z zmago še dodatno utrdili svoj položaj na drugem mestu, z dvema zadetkoma je navijače razveselil Harry Kane, enega pa je v mrežo nasprotnika potisnil še Dele Alli. V drugem polčasu je z zadetkom najprej presenetil Hull. Sam Clucas je preigral domačo obrambo in potisnil žogo v mrežo, vendar pa so zadetek kaj kmalu maščevali spursi, za zadetka sta v razmaku treh minut poskrbela Victor Wanyama in Kane, končni rezultat 7:1 pa sta pred koncem postavila še Ben Davies in Toby Alderweireld.

Laurent Koscielny si je z grobim prekrškom zagotovil rdeči karton zaradi česar je predčasno zapustil obračun zadnjega kroga. (Foto: AP)

Na stadionu Emirates sta se udarila Arsenal in Everton. Topničarji so povedli že v prvem polčasu, ko se je na pravem mestu znašel Hector Bellerin, nekaj minut za tem pa je moral zelenico zaradi hudega prekrška zapustiti Laurent Koscienly. Vendar pa se odsotnost Francoza na igrišču ni kaj dosti poznala, saj so v 27. minuti domači zadeli še drugi zadetek na tekmi. Zanj je poskrbel Alexis Sanchez, ki je izkoristil podajo Dannya Welbecka. Proti koncu prvega polčasa so se razživeli tudi gostje, ki pa niso uspeli zadeti vse do 58. minute, ko je delilec pravice pokazal na belo točko. Po prekršku Roba Holdinga je topničarje z zadetkom kaznoval Romelu Lukaku, zato pa je na drugi strani končni rezultat 3:1 postavil Aaron Ramsey. Tako Arsenal kot tudi Everton bosta v prihodnji sezoni zaigrala v Ligi Evropa.

Sunderland je v zadnjem krogu čakal obračun na Stamford Bridgeu, kjer je domači Chelsea, ki si je že pred časom zagotovil naslov državnega prvaka, v tretji minuti presenetil Javier Manquillo. Slednji je izkoristil zmedo v domači obrambi in potisnil žogo za hrbet Thibauta Courtoisa. Čast modrih je v prvem polčasu vendarle rešil Willian, v drugem polčasu pa so mrežo Sunderlanda zatreseli še Michy Batshuayi, Pedro in Eden Hazard.

Izidi 38. kroga:

Arsenal ‒ Everton 3:1 (2:0)

Bellerin 8., Sanchez 27., Ramsey 90+1.; Lukaku 58./11-m

Chelsea ‒ Sunderland 5:1 (1:1)

Willian 8., Hazard 61., Pedro 77., Batshuayi 90.,90+2.; Manquillo 3.

Hull City ‒ Tottenham Hotspur 1:7

Clucas 66.; Kane 11.,13.,72., Alli 45+2., Wayama 69., Davies 84., Alderweireld 87.

Leicester City ‒ Bournemouth 1:1

Liverpool ‒ Middlesbrough 3:0 (1:0)

Wijnaldum 45+1., Coutinho 51., Lallana 56.

Manchester United ‒ Crystal Palace 2:0 (2:0)

Harrop 15., Pogba 19.

Watford ‒ Manchester City 0:5 (0:4)

Kompany 5., Aguero 23.,36., Fernandinho 41., G. Jesus 58.

Burnley ‒ West Ham United 1:2

Southampton ‒ Stoke City 0:1

Swansea City ‒ West Bromwich Albion 2:1