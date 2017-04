Chelsea na Stamford Bridgeu premostil tudi Southampton, modri rušijo rekorde in najavljajo naslov

Tottenhamu je Chelsea boleč udarec zadal že prejšnji konec tedna, ko je londonske sosede izločil v polfinalu pokala FA. (Foto: AP)

Chelsea še naprej koraka proti naslovu v Premier League, modri so zanesljiv korak po nekaj spodrsljajih in nedavni zmagi nad prvim zasledovalcem Tottenhamom v polfinalu pokala FA ohranili s prepričljivo zmago nad Southamptonom. Na Stamford Bridgeu je že po nekaj minutah mrežo svetnikov zatresel Eden Hazard, ki ga je po pobegu obrambi in podaji v prostor lepo zaposlil junak dvoboja Diego Costa. Vratar Fraser Forster je bil ob strelu Belgijca, ki je v glasovanju sindikata nogometašev pred kratkim izgubil boj za naziv najboljšega posameznika sezone proti soigralcu N'Goloju Kanteju, nemočen. Hazard se je razveselil že rekordnega 15. ligaškega gola v sezoni, toliko jih v Premier League ni zabil še nikoli, več pa v profesionalni karieri le v sezoni 2011/12 v Ligue 1. Kante je seveda odigral vso tekmo pred navijači, ki so francoskega vezista nagradili s toplim aplavzom. Toda prve minute so pripadle Hazardu, po protinapadu v 17. minuti bi nekdanji član Lilla kmalu podvojil naskok svojega moštva po še eni podaji Coste, a je meril visoko na tribuno. Ekipa Clauda Puela se je nato prebudila in prevzela vajeti igre v svoje noge, vezist Oriol Romeu, ki ga je Puel pred tekmo postavil ob bok Kanteju, pa je svojemu trenerju vrnil za pohvale z izenačujočim golom, enim redkih v svoji karieri. Nekdanji član Barcelone je z nekaj metrov v mrežo pospravil predložek s strani po podaji iz kota v 24. minuti, ko ga je našel Manolo Gabbiadini.

Chelsea je imel do konca polčasa kar nekaj težav, a prihajal v lepše priložnosti. Nemanja Matić je po izjemnem zadetku na Wembleyju spet poskusil z nevarnim strelom in s slabih 20 metrov po neprepričljivem izbijanju obrambe obalnega moštva meril za las mimo vrat Forsterja. Veliko bolje bi se lahko v 41. minuti odzval tudi Hazard, ki bi po prodoru v kazenski prostor lahko streljal, a je namesto tega slabo podajal proti Cescu Fabregasu. Nato pa je Chelsea v zadnjih sekundah polčasa le odrešil branilec Gary Cahill, ki je malce nepričakovano po predložku Marcosa Alonsa na oddaljenejšo vratnico poskrbel za vodstvo modrih tik pred polčasom. Rdeče-beli se v nadaljevanju niso pobrali in v 54. minuti so zaostali z 1:3, ko je prvič v večeru zadel tudi Costa. Na hitro izveden udarec iz kota in akciji Hazarda ter Fabregasa je Costa sprejel podajo na drugi vratnici in mirno zaključil. Brazilski Španec je v zaključnih napadih potrdil prepričljivo zmago, ki bi jo lahko že prej polepšal tudi junak te sezone Kante, a je Francoz po podaji Hazarda in prodoru pred Forsterja meril v vratarja. Poraz je bil za goste vsaj malce bolj znosen po golu nekdanjega člana Chelseaja Ryana Bertranda, ki je globoko v sodnikovem podaljšku postavil končnih 4:2. Bertrand je z glavo matiral Thibauta Courtoisa, a je bila to bolj slaba tolažba za svetnike, medtem ko so modri slavili nov uspešen korak proti drugemu državnemu naslovu v treh letih. Costa je s 50. golom v Premier League na svoji 85. tekmi uspel preseči dosežek Liverpoolovega Luisa Suareza, ki je do te znamke prilezel po eni odigrani tekmi več ...

Izid 33. kroga:

Chelsea ‒ Southampton 4:2 (2:1)

Hazard 5., Cahill 45., Costa 54., 89.; Romeu 24., Bertrand 90.