City dvakrat vodil, Arsenal se je dvakrat vrnil za remi na Emiratesu

Walcott (desno) je izenačil na stadionu Emirates. (Foto: AP)

Arsenal je odgovoril na dva zadetka Manchester Cityja in na zanimivem derbiju z Manchester Cityjem sprostil vsaj delček pritiska, ki se iz kroga v krog nabira na trenerju Arsenu Wengerju. Wenger po nizu slabih rezultatov v letu 2017 še koleba o tem, če bo tudi naslednjo sezono sedel na klopi topničarjev, ki so na domačem Emiratesu dvoboj z moštvom Josepa Guardiole začeli na najslabši možni način. Leroy Sane je po dolgi žogi pobegnil čuvajem, obšel Davida Ospino in zadel v (skoraj) prazna vrata. Guardiola je za obračun na položaj desnega bočnega branilca postavil kar Španca Jesusa Navasa, ki je hitro dobil rumeni karton za grd štart nad rojakom Nachom Monrealom, sinje modri pa bi kmalu podvojili svojo prednost. Po manj kot desetih minutah igre je Kevin De Bruyne z roba kazenskega prostora zatresel okvir gola, Ospina pa je ustavil "odbitek" Davida Silve. Wilfreda Cabellera je šele po okoli 20 minutah igre prvič resneje preizkusil Mesut Özil, sicer pa so domači navijači svojim ljubljencem hitro dali vedeti, da niso navdušeni nad nekaj brezciljnimi podajami v kazenski prostor meščanov. Na drugi strani igrišča je bil tik pred polčasom po strelu z glavo blizu zadetku John Stones, a je meril preslabo, Arsenal pa je odgovoril z izenačenjem Theo Walcott ni bil v prepovedanem položaju, za to je seveda nehote poskrbel njegov nekdanji soigralec v obrambi gostov Gaël Clichy, po slabem izbijanju kota pa je angleški reprezentant uspel spraviti žogo v mrežo Caballera. City je še pred polčasom vnovič povedel, De Bruyne je spet zatresel okvir vrat, topničarji pa so slabo izbijali in Silva je našel Sergia Agüera za 2:1.

Razburljiv zaključek polčasa je prinesel še lep volej Walcotta, ki pa je "sedel" na vrh mreže Caballera. Wenger je moral za drugih 45 minut z igrišča potegniti načetega branilca Laurenta Koscielnyja, ki ga je zamenjal Gabriel, medtem ko je v vrstah gostov Guardiola Raheema Sterlinga zamenjal z Yayo Tourejem. Navas bi lahko hitro spet povišal gostujočo prednost, Agüero je bil povsem sam po podaji Španca, a z glavo grdo zgrešil. Arsenal je City zato hitro kaznoval, v 53. minuti so domači še drugič izenačili, ko so gostje v sredini kazenskega prostora po podaji iz kota Özila pozabili na Shkodrana Mustafija, ki za razliko od Agüera ni grešil. Ospina je rešil remi za domače z lepim posredovanjem po močnem strelu Fernandinha z razdalje, lepo je ujel tudi Agüerov poskus z glavo. Kljub nekaterim osvežitvam v vrstah Arsenala, zaigrala sta Olivier Giroud in Danny Welbeck, je bil zaključek obračuna mirnejši, blizu zmagovitim zadetkom sta bila Silva, ki je s poskusom po tleh zgrešil cilj, Alex Iwobi pa je meril visoko prek vrat, medtem ko je na drugi strani slabo reagiral tudi Navas. Arsenal je imel v zadnjih sekundah tudi nekaj sreče, ko je Monreal po pritisku Navasa v svojem kazenskem prostoru igral z roko, a se sodniška ekipa ni odzvala. City je s točko ohranil pet točk naskoka pred mestnim tekmecem Manchester Unitedom na četrtem mestu, a imajo rdeči vragi v žepu še en obračun, tako kot Arsenal, ki ima še dve točki manj od Uniteda.

Izidi 30. kroga:

Arsenal ‒ Manchester City 2:2 (1:2)

Walcott 40., Mustafi 53.; Sane 5., Agüero 42.

Swansea City ‒ Middlesbrough 0:0

Chelsea ‒ Crystal Palace 1:2 (1:2)

Fabregas 5.; Zaha 9., Benteke 11.

Liverpool ‒ Everton 3:1 (2:1)

Mane 8., Coutinho 30., Origi 60.; Pennington 28.

Manchester United ‒ West Bromwich 0:0

Burnley ‒ Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)

Dier 66., Son 77.

Hull City ‒ West Ham United 2:1 (0:1)

Robertson 53., Ranocchia 84.; Carroll 18.

Leicester City ‒ Stoke City 2:0 (1:0)

Ndidi 26., Vardy 47.

Watford ‒ Sunderland 1:0 (0:0)

Britos 57.

Southampton ‒ Bournemouth 0:0