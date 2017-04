Tottenham izzval Chelsea, dva gola Sona in povratek Kanea za približanje na -4

Son (levo) je zadel dvakrat na White Hart Laneu. (Foto: AP)

Tottenham je zmanjšal Chelseajevo prednost na vrhu Premier League na vsega štiri točke, seveda s tekmo več, potem ko so Spursi na domačem White Hart Laneu zanesljivo opravili z mestnim tekmecem Watfordom. Navijače je razveselil tudi povratek njihovega najpriljubljenejšega igralca, napadalca Harryja Kanea, ki se ni uvrstil v prvo postavo, a je lahko videl izvrsten prvi polčas, v katerem so evrogol Dele Allija ter zadetka Erica Dierja in Sona Heung-Mina poskrbeli, da je lahko trener Mauricio Pochettino angleškega reprezentanta aktiviral šele sredi drugega polčasa. Vincent Janssen je v 19. minuti zapravil dve izvrstni priložnosti, Alli pa njegovih napak ni ponovil slabih 15 minut kasneje, ko je fantastično meril z roba kazenskega prostora. Dier je z močnim strelom po tleh podvojil prednost belih šest minut kasneje, potem ko je obramba sršenov slabo reagirala in Tottenham je bil že na varnem, ko je minuto pred polčasom Son s še enim strelom od daleč matiral nekdanjega vratarja Spursov v vratih Watforda Heurelha Gomesa za 3:0. Južnokorejski strelec je kmalu po začetku drugega polčasa zadel še drugič, Kieran Trippier ga je našel s predložkom na drugo vratnico, Son pa ni grešil. Po uri igre so navijači na zelenici pozdravili tudi Kanea, ki je Sonu kmalu pripravil idealno priložnost za hat-trick, a jo je Azijec grdo zapravil.

Izid 31. kroga:

Tottenham Hotspur ‒ Watford 4:0 (3:0)

Alli 33., Dier 39., Son 44., 55.