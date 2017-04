Tottenham še naprej v vzvratnem ogledalu Chelseaja, Spurs pozobali tudi češnje iz Bournemoutha

Favorit navijačev Harry Kane je zadel kmalu po začetku drugega polčasa. (Foto: AP)

Tottenham je na domači zelenici zmagal že sedmič zapored in z dominantno predstavo proti Bournemouthu pred morebitnim spodrsljajem v lovu na naslov v Premier League resno opozoril Chelsea, ki ga še čaka derbi z Manchester Unitedom. Od začetka so imeli Spurs pobudo pri posesti in se vodilnemu zadetku približali po izjemnem strelu Mousse Dembeleja z roba kazenskega prostora, ki ga je Artur Boruc uspel ustaviti. A Belgijca po 15 minutah igre ni mogel več zadržati, po slabem pokrivanju in podaji iz kota si je Dembele v kazenskem prostoru ustavil žogo in jo zabil v gol. Dve minuti kasneje je bilo že 2:0, po lepi podaji Harryja Kanea je vroči Južnokorejec Son Heung-min pobegnil obrambi in zadel z natančnim strelom, že osmič na zadnjih petih obračunih. Češnje bi se lahko po slabem začetku vrnile po slabe pol ure igre, ko je nevarno podajo Juniorja Stanislasa zamudil Benik Afobe. Dele Alli je po podaji Kyla Walkerja dobil priložnost za 3:0, a so se branilci gostov v tem primeru izkazali, medtem ko je Christian Eriksen s polvolejem prav tako preizkusil Boruca, tako kot po še eni domiselni podaji Kanea, po kateri pa poskus Danca ni prišel do rok poljskega vratarja. Eriksen je po podaji Sona poskusil še enkrat, a meril prek vrat, medtem ko je Boruc ustavil še strel Sona. A po začetku drugega polčasa so Spurs le prišli do zaslužene nagrade, Kane si je naredil nekaj prostora pred vrati po podaji Allija in s strelom po tleh odločil dvoboj z 20. ligaškim golom sezone.

"Dvojčka" mu je tri minute kasneje preprečil Boruc, po novi napaki Bournmouthove obrambe pa je Anglež že po nekaj sekundah spet zapretil, a se novega gola do konca tekme ni veselil. Da je bilo popoldne zares "sončno" za navijače domačih, je poskrbela tudi poškodba posojenega vezista Arsenala Jacka Wilsherea, ki je moral z zelenice ob precejšnjem navdušenju s tribun. Boruc je še naprej ustavljal poskuse domačih, Hugo Lloris pa je bil na praktično prvi preizkušnji šele v 72. minuti, ko je udaril Charlie Daniels. Trener belih Mauricio Pochettino je pred začetkom zadnjih desetih minut Kanu namenil stoječe ovacije in ga zamenjal z Victorjem Wanyamo, na klop pa se je usedel tudi Alli. Zadnji, ki je prišel v igro, je bil napadalec Vincent Janssen, prav on pa je s prvim premierligaškim golom, ki ga ni dosegel s prostega strela ali enajstmetrovke, pritisnil piko na i po podaji s strani, ki jo je v dveh poskusih uspel zabiti v mrežo mimo že precej izmučenega Boruca.

Izidi 32. kroga:



Tottenham Hotspur ‒ AFC Bournemouth 4:0 (2:0)

Dembele 16., Son 19., Kane 48., Janssen 90.