Maščevanje je sladko: Liverpool v drami na Anfieldu ponižal Cityjevo obrambo, Arsenal brez Sancheza in točk na južni obali

Na sloviti Anfield je v 23. krogu pripotoval v tej sezoni izjemni Manchester City, ki je želel z novimi tremi točkami še podaljšati niz neporaženost, tokrat ob odsotnosti nove pridobitve redsov. Nemški strateg na klopi Liverpoola Jürgen Klopp namreč ob spopadu s sinje-modrimi ni mogel računati na Virgila Van Dijka, ki si je na tekmi z Evertonom, na kateri je tudi zadel za zmago rdečega moštva, lažje poškodoval stegensko mišico.

Odlično razpoloženi Alex Oxlade-Chamberlain, ki se je podpisal pod prvi zadetek Liverpoola v 9. minuti. (Foto: AP)

Po številnih špekulacijah o prestopu Nabyja Keitaja v zimskem prestopnem roku so v Leipzigu le sporočili, da Gvinejec ostaja v klubu vse do junija, ko se bo dokončno lahko preselil na Anfield.

Nemec se je odločil, da ne bo tvegal česa hujšega in tako v obrambno vrsto vrnil nesrečnega Dejana Lovrena, ki mu je ob tej priložnosti nadel celo kapetanski trak. Po slabih predstavah je bil Hrvat tarča številnih kritik, nekateri so namigovali celo, da se bo zaradi pritiska kaj kmalu preselil drugam. Klopp pa mu je ponudil novo priložnost, da se dokaže na tekmi proti četi Pepa Guardiole. Prav slednje je v septembru dodobra načela samozavest redsov, ki so se po rdečem kartonu Sadia Maneja, morali priznati premoč s petimi prejetimi goli v mreži Simona Mignoleta (5:0).

Tokrat je nemški strateg vlogo v vratih domačih zaupal Lorisu Kariusu, ki sicer v tej sezoni ne blesti, prav zato naj bi redsi že iskali primernega kandidata, ki bi bil dosti bolj zanesljiv od trenutne izbire na klopi Liverpoola. Na seznamu želja naj bi se znašel tudi slovenski čuvaj mreže Jan Oblak.

Sadio Mane je vknjižil svoj šesti zadetek v angleškem prvenstvu. (Foto: AP)

Domači so si takoj po začetnem sodnikovem žvižgu vzelo žogo v svojo posest in pritisnili na vrata gostov, kar se je v 9. minuti tudi obrestovalo. Z izjemnim strelom v spodnji levi kot Edersonovih vrat se je med strelce vpisal Alex Oxlade-Chamberlain, ki je povsem presenetil Cityjevo zadnjo vrsto. Kljub zadetku domači niso popuščali in še naprej s čvrsto in napadalno igro zaposlovali gostujočo obrambo. Med najnevarnejšimi je bil zagotovo prvi strelec Liverpoola Mohamed Salah, na katerega so bili sinje modri branilci prav posebej pozorni. Kljub večji posesti redsov pa tudi gostje iz Manchestra niso ostali brez priložnosti, najlepšo je zapravil Sergio Aguero, ki je bil prekratek ob strelu Kevina De Bruyneja, stranski sodnik pa kljub prepovedanemu položaju ni dvignil zastavice.

Sane izničil trud Oxlade-Chamberlaina

Zapravljena priložnost je še bolj podžgala gostujoče nogometaše, ki so ob žvižgih s tribune, namenjenih Raheemu Sterlingu pričeli ogrožati domača vrata, zaradi poškodbe pa so se že v prvem polčasu morali posloviti od Fabiana Delpha, ki je mesto prepustil Danilu. Tehtnica se je v drugi polovici polčasa prevesila na sinje-modro stran, kar se je zrcalilo tudi v posesti žoge in nekaj lepih priložnostih pred vrati Kariusa. Slednji se je le vdal ob strelu Leroyja Saneja, ki se je poigral z domačo obrambo in z močnim strelom zatresel mrežo Liverpoola. Proti koncu polčasa je Liverpool spet prestavil v višjo predstavo, na čelu z odlično razpoloženim Chamberlainom, vendar pa vse do iztekal prvega polčasa ni uspel resneje ogroziti vrat Edersona.

Liverpool se je s štirimi zadetki maščeval za septembrski poraz (5:0). (Foto: AP)

Minute v znamenju redsov

V drugi del tekme so odločneje zakorakali gostje, ki so z nekaj nevarnimi akcijami krenili proti vratom domačih, nemški vratar pa se lahko le nenatančnosti sinje modrih zahvali za to, da je njegova mreža ostala prazna. Najnevarnejšo priložnost si je v 51. minuti prislužil Nicolas Otamendi, ki je po podaji s kota z glavo zatresel prečko Liverpoolovih vrat. Nekaj minut kasneje pa se je zatresla tudi prečka Edersonovih vrat, ko je z razdalje poskušal Salah, s tem pa otvoril minute redsov, ki so ob bučni podpori s tribun osupnili vodilno ekipo angleške Premier League. Obramba Cityja je zatajila kar dvakrat, prvič jo je povsem osramotil Roberto Firmino, ki je po podaji Oxlade-Chamberlaina dobil dvoboj z gostujočim branilcem in se zapisal med strelce, dve minuti za tem pa se je izkazal še Mane, ki je po neuspešnem poskusu z razdalje v katerem je zadel vratnico, po podaji Salaha žogo le pospravil v zgornji levi kot gostujočih vrat.





Vse do zadnjega sodnikovega žvižga so navijači Liverpoola še pošteno trepetali za zmago. (Foto: AP)

Anfield trepetal vse do zadnjega sodnikovega žvižga

Sinjemodri so bili na kolenih, za to je v 68. minuti poskrbel še Salah, ki je izkoristil napako vratarja Edersona ter zadel že svoj osemnajsti zadetek ligaškega tekmovanja v tej sezoni. Redsi so na zelenici povsem zasenčili goste, ti so se ob koncu tekme vendarle uspeli zbrati in zatresti mrežo Kariusa, prvi zadetek je v domačo mrežo prispeval Bernardo Silva, drugega pa v sodniškem dodatku še Ilkay Gundogan, ki je v zadetek pretvoril podajo Aguera. Prav Argentinec je poskrbel, da so navijači z Anfielda vse do konca trepetali za zmago, ko je v zadnjem napadu le za las zgrešil vrata redsov. Klopp je z rezultatom 4:3 le uspel prekiniti zmagovalni niz Cityja, z novimi tremi točkami pa se je Liverpool zavihtel na tretje mesto lestvice.

Wengerja (na fotografiji) po novem neuspehu spet čakajo neprijetna vprašanja. (Foto: AP)

Alexisa Sancheza ni bilo v kadru za gostovanje Arsenala pri Bournemouthu, kjer je Arsene Wenger z varovanci poskušal potrditi vzpodbudno predstavo s pokalne tekme proti Chelseaju. Wenger je na južni obali odslužil zadnjo tekmo kazni, na tribunah stadiona Vitality pa ni mogel najbolj uživati. Po prvem polčasu, v katerem so njegovi fantje prek v tej sezoni odličnega Ainsleyja Maitlanda-Nilesa zatresli okvir Bournemouthovega gola, so Londončani na začetku drugega dela tekme povedli. Hector Bellerin je po desnem boku pobegnil vsem nasprotnikom in Asmir Begović je njegov strel uspel ubraniti, a je žoga nesrečno kljub temu prečkala črto njegovih vrat za vodstvo gostov.

Arsenal je izgubil še tretjo zaporedno tekmo, na kateri je manjkal Alexis Sanchez. Z 0:1 so topničarji izgubili gostovanje pri Stoke Cityju, z 2:1 pa jih je na svojem stadionu ugnal še mestni tekmec Watford.

Toda Bournemouth je bil za zdaj že tradicionalno napadalen pristop nagrajen v nekaj minutah, in sicer s popolnim preobratom: Callum Wilson je v 70. minuti izkoristil predložek s strani, ob katerem je slabo posredoval Petr Čech, 25-letni napadalec pa je žogo preusmeril v prazno mrežo. Štiri minute kasneje je bil preobrat popoln, ko je Wilson z izvrstno podajo v kazenskem prostoru zaposlil Jordona Ibeja, nekdanji član Liverpoola pa z nekaj metrov ni grešil. Bournemouth se je s tremi točkami dvignil vse do 13. mesta na lestvici, medtem ko je Arsenal ostal kar pet točk oddaljen od petega Tottenhama in četrtega Liverpoola, ki lahko na derbiju kroga z Manchester Cityjem obema še dodatno pobegne.

Izidi 23. kroga Premier League:

Liverpool - Manchester City 4:3 (1:1)

Oxlade- Chamberlain 9., Firmino 59., Mane 61., Salah 68.; Sane 40., Silva 84., Gundogan 91.

AFC Bournemouth ‒ Arsenal 2:1 (0:0)

Wilson 70., Ibe 74.; Bellerin 52.

Tottenham Hotspur ‒ Everton 4:0 (1:0)

Son 26., Kane 47., 59., Eriksen 81.

Chelsea ‒ Leicester 0:0

RK: Chilwell 68./Leicester

Crystal Palace ‒ Burnley 1:0

Huddersfield Town ‒ West Ham United 1:4

Newcastle United ‒ Swansea City 1:1

Watford ‒ Southampton 2:2

West Bromwich Albion ‒ Brighton & Hove Albion 2:0