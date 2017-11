Sanchez z bele točke v zadnjih sekundah dvignil Arsenal med prve štiri na Otoku

Francis Coquelin (levo) in soigralci so se razveselili zelo pomembnih treh točk. (Foto: AP)

Alexis Sanchez je v 92. minuti odločil tekmo s čvrstim Burnleyjem in Arsenal popeljal med najboljše štiri ekipe lestvice Premier League. Petr Čech je topničarje sicer večkrat rešil z izvrstnimi posredovanji v prvem polčasu, ko je izkušeni češki čuvaj mreže poskus Johanna Berga Gudmundssona preusmeril v vratnico, nato pa rutinsko odbil še prosti strel Liama Bradyja. V drugem polčasu so se Londončani prebudili in Alexandre Lacazette bi lahko tekmo v korist Arsenala odločil veliko prej kot Sanchez, a ga je ustavil Nick Pope, eden od Francozovih strelov pa se je odbil mimo vrat. Ko je že kazalo, da se bo tekma končala brez zmagovalca in golov, je glavni sodnik po padcu Aarona Ramseyja pokazal na belo piko, zanesljivi izvajalec pa je bil čilski as Sanchez, ki je po golu na derbiju s Tottenhamom zaznamoval že drugo zaporedno premierligaško preizkušnjo. Arsenal (25 točk) se je z zmago na točko približal tretjemu Chelseaju (26), ki ima tri točke manj kot Manchester United (29) in osem manj od Manchester Cityja (34). A sinje modri morajo še odigrati zadnjo tekmo kroga s Huddersfield Townom.

Everton med iskanjem trenerja še ni povsem izstopil iz rezultatske krize in po pravem polomu na dvoboju Lige Evropa z Atalanto pred domačimi navijači tokrat visoko izgubil v gosteh s Southamptonom (1:4). Gylfi Sigurdsson je na stadionu Svete Marije sicer izenačil tik pred polčasom, nato pa sta mrežo modrih napolnila Charlie Austin (dva gola) in Steven Davis, potem ko je za prvo vodstvo že v 18. minuti natančno meril Dušan Tadić. Southampton se je z zmago dvignil do desetega mesta na lestvici, medtem ko so karamele tik nad območjem, ki vodi v drugoligaško tekmovanje Championship: na 16. mestu.

Izidi 13. kroga:

Burnley ‒ Arsenal 0:1 (0:0)

Sanchez 90./11-m

Liverpool ‒ Chelsea 1:1 (0:0)

Salah 65.; Willian 85.

Manchester United ‒ Brighton & Hove Albion 1:0 (0:0)

Dunk 66./ag.

Tottenham Hotspur ‒ West Bromwich Albion 1:1 (0:1)

Kane 74.; Rondon 4.

Southampton ‒ Everton 4:1

Crystal Palace ‒ Stoke City 2:1

Newcastle United ‒ Watford 0:3

Swansea City ‒ AFC Bournemouth 0:0

West Ham United ‒ Leicester City 1:1