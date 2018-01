Mojstrovini Lingarda in Martiala dovolj, da so vragi pozabili na 'črni' december, Klavan v izdihljajih užalostil Turf Moor

Liverpool kljub potrditvi prestopa še ni pravočasno uredil papirjev za najdražjega branilca na svetu Virgila van Dijka, ki bo moral na debitantski nastop po selitvi iz Southamptona še počakati.

Dan po tem, ko ga je eden izmed vodilnih športnih opremljevalcev pomotoma "prodal" v Barcelono, je Philippe Coutinho, uradno zaradi poškodbe, izpustil Liverpoolovo ponovoletno gostovanje pri Burnleyju. Jürgen Klopp je kljub navdušujočim predstavam domačega moštva, ki se sredi sezone še vedno bori za evropske vozovnice, prvo postavo sestavil brez številnih prvokategornikov. Kar sedem svežih obrazov je na stadionu Turf Moor v ogenj poslal nemški trener rdečih, zaradi poškodbe je manjkal prvi strelec sezone Mohamed Salah, tako da sta priložnost dobila Adam Lallana in Alex Oxlade-Chamberlain, medtem ko je na klopi obsedel Roberto Firmino.

Na Maneju (desno) je bilo v Burnleyju veliko strelskega bremena zaradi odsotnosti številnih kolegov iz napada. (Foto: AP)

Zadržana otvoritev tekme je prinesla prvo razburjenje v obliki strela Ashleyja Barnesa, ki je ušel "ofsajd zanki", nato pa s težkega položaja meril prek vrat nadomestnega kapetana Simona Mignoleta. Liverpoolčanom ni uspevalo veliko, prodor in strel z razdalje Oxlada-Chamberlaina je po podaji Lallane brez težav ustavil Nick Pope. Še najbolj je Liverpool v prvem polčasu zapretil z lepo moštveno akcijo, ki pa jo je v zadnjem hipu pred Sadiem Manejem v svojem kazenskem prostoru prekinil Phil Bardsley. Veliko nevarneje je bilo na drugi strani, kjer je Barnes dobil dvoboj z Dejanom Lovrenom in spustil žogo Scottu Arfieldu, ki je v vedno bolj namočenih razmerah le za las zgrešil s strelom mimo daljše vratnice.

Fantastičen gol Maneja za vodstvo rdečih

Dež je tudi v drugem polčasu močil zelenico, Ben Mee pa je v prvih desetih minutah dvakrat dobro blokiral strel oziroma podajo Liverpoolčanov, ki so poskusili vsaj malce odločneje pritisniti na bordo-modre. To jim ni posebej uspelo, je pa Kloppovo moštvo vseeno prišlo do vodstva, ko je podaja s strani Trenta Alexandra-Arnolda na robu kazenskega prostora našla Maneja, Senegalec pa je iz obrata mojstrsko zadel pod prečko. Kljub vodstvu je Klopp kmalu v igro poslal še drugega strelca sezone Firmina, ki je v 72. minuti zamenjal ravno Maneja. Alexander-Arnold je z izvrstnim strelom dve minuti kasneje resno preizkusil domačega vratarja, ki pa je bil kos njegovemu poskusu z okoli 20 metrov. Že minuto kasneje bi bilo verjetno zelo nevarno, če ne bi ob voleju Firmina soigralcu ponagajal Lallana.

Prosti strel praktično s sredine igrišča je v 81. minuti povzročil kar nekaj preglavic gostom, potem ko je skok dobil Mee, do strela pa je z volejem prišel Barnes, toda Mignolet je lahko žogo spet hvaležno pospremil mimo v golavt. Nevaren poskus Oxlada-Chamberlaina s strani je v 84. minuti refleksno ustavil Pope in Burnley ohranil v igri. Soigralci so ga na drugi strani "nagradili" z izenačenjem: Samuel Vokes, ki je Mignoleta z glavo preizkusil nekaj minut prej, je s še enim visokim skokom lepo podaljšal žogo do Johanna Berga Gudmundssona, ki mu ni bilo težko zatresti praktično prazne mreže. Zadnji se je vseeno smejal Klopp: v podobnem slogu kot prej Gudmundsson je na oddaljenejši vratnici strel Lovrena v mrežo pospravil Ragnar Klavan in gostom prinesel vse tri točke. Z zmago je četrti Liverpool s 44 točkami ujel tretji Manchester United, ki ga čaka gostovanje pri drugemu liverpoolskemu klubu Evertonu.

Tako je Anthony Martial popeljal goste v vodstvo v deževnem Liverpoolu. (Foto: AP)

Vragi pozabili na 'črni december'

Na deževnem Goodison Parku sta se v zadnji tekmi na novega leta dan pomerili ekipi Evertona, ki je v zadnjem krogu doživela prvi poraz pod novim trenerjem Samom Allardycem in Manchester United, ki je v zadnjih treh tekmah angleške Premier League remiziral in padel na tretje mesto na prvenstveni lestvici. Pred srečanjem je Jose Mourinho ostal brez obeh svojih napadalcev, saj sta se poškodovala Romelu Lukaku in Zlatan Ibrahimović. Portugalec je tako 'ključe' napada zaupal Anthonyju Martialu, pomagala pa sta mu Jesse Lingard in Juan Mata. Tudi Allaradyce je veliko rotiral po porazu z Bournemouthom (1:2) v prejšnjem krogu. Tako se je v začetno enajsterico vrnil najboljši strelec Manchester Uniteda vseh časov in kapetan Evertona Wayne Rooney. In prav nekdanjemu angleškemu reprezentantu se je ponudila prva priložnost na srečanju, ko je poskusil z velike razdalje, a je gostujoča obramba strel blokirala in žogo odbila v kot. Moštvi nista bili pretirano napadalo razpoloženi, tako smo naslednjo priložnost dočakali šele v 24. minuti, ko je v zadnjem trenutku Marcos Rojo posredoval po strelu Oumarja Niasseja. Po dveh opozorili, pa so v vetrovnem Liverpoolu napadalneje zaigrali tudi gostje. Z razdalje so nevarno poskusili Paul Pogba, Ander Herrera in Lingard, a nobenemu ni uspelo nevarneje ogroziti domačega čuvaja mreže Jordana Pickforda. Ekipi sta tako na odmor odšli poravnani pri izidu 0:0.

Dve mojstrovini za prepotrebno zmago

Drugi polčas so odločneje začeli gostje iz Manchestra. Prva priložnost pa se je po podaji Luka Shawja ponudila Juanu Mati, ki je na zadnjem prvenstvenem gostovanju Uniteda dvakrat zadel. Tokrat mu je po močnem strelu veselje preprečil Pickford. Španec je bil v središču dogajanja tudi nekaj minut kasneje. Tudi takrat je silovito sprožil z razdalje, že premagal domačega vratarja, a mu je veselje preprečila vratnica. United je stopnjeval pritisk in v 54. minuti se je v domači kazenski prostor 'sprehodil' Pogba in poskušal zaposliti rojaka Martiala, ki pa je bil malce prekratek, da bi ostro podajo pretvoril v vodstvo rdečih. Isti par pa je bil na delu v 57. minuti, ko so gostje povedli. Pogba je podobno prodrl kot v prejšnji akciji, a s tokrat odločil za podajo na rob kazenskega prostora, kjer je bil povsem sam Martial, ki je nato s fantastičnim strelom v levi zgornji kot premagal nemočnega Pickforda. Kljub vodstvu, pa rdeči vragi niso popuščali. Pogba je še naprej povzročal veliko preglavic domači obrambi na levi strani. Tako je v 63. minuti zaplesal mimo Masona Holgata in silovito sprožil iz neposredne bližine, a je bil Pickford priseben in žogo odbil v kot. Le minuto kasneje se je Martial znašel v vlogi podajalca, a je bil Pogba prekratek, da bi z glavo povišal na 2:0. Everton je za nekaj minut uspel umiriti 'rdečo nevihto', a pritisk proti njihovemu golu je kmalu postajal vse silovitejši. Najprej je po novi samostojni akciji Pogbaja na levi strani do strela prišel Lingard, a je Pickford s skrajnimi močmi žogo še odbil v kot. Manj uspešen pa je bil tri minute kasneje. Znova je bil 'arhitekt' akcije Pogba, v vlogi 'eksekutorja' pa se je tokrat znael prav Lingard. Angleški reprezentant je silovito sprožil z roba kazenskega prostora in žogo poslal v daljši kot nemočnega Pickforda, ki je moral še drugič na srečanju po žogo v svojo mrežo. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in Mourinho je prišel do prepotrebne zmage, saj so bile kritike vse glasnejše. V nepopolnem 22. krogu so rdeči vragi znova skočili na drugo mesto prvenstvene lestvice, dosegli so 47 točko in za mestnim tekmecem Manchester Cityjem zaostajajo za 12 točk. Everton je zabeležil drugi zaporedni poraz pod Allardycem in ostajajo na devetem mestu prvenstvene razpredelnice.

Mahrez (desno) se je izkazal z izvrstnim zadetkom. (Foto: AP)

Lisjaki ostajajo za petami Arsenalu

Leicester City je z dvema goloma v sedmih minutah drugega polčasa opravil s Huddersfield Townom na domačem stadionu King Power (3:0). Branilec gostov Chris Lowe je sicer zapretil prvi, a je bil Kasper Schmeichel ustavil njegov poskus z razdalje, medtem ko je Danny Williams po prekršku Harryja Maguireja zaman čakal na pisk sodnika. Adrien Silva je bil na klopi lisjakov, ki so ga decembra uspeli zvabiti iz vrst lizbonskega Sportinga, Claude Puel pa je bil med tekmo prisiljen v zamenjavo zaradi poškodbe branilca Wesa Morgana, ki ga je zamenjal Aleksandar Dragović. Drugi polčas je bil srečnejši za presenetljive prvake iz sezone 2015/16, saj je Riyad Mahrez že v 53. minuti s polvolejem s strani fantastično zadel po podaji Marca Albrightona. Mahrezov reprezentančni kolega iz Alžirije Islam Slimani je po skoraj točno uri igre izkoristil rojakovo podajo v prostor in mirno zadel prek vratarja, Albrighton pa je z neposredne bližine v mrežo pospravil zadnji gol večera.

Perez "ukradel" zmago za srake

Mark Hughes je na klopi Stoke Cityja pod že zares hudim pritiskom, lončarji so za nameček s porazom odprli tudi novo leto, saj jih je pred domačimi navijači ugnal Newcastle United (1:0), ki se prav tako krčevito bori za obstanek med elito. Srake so dobro začele in Christian Atsu je po prodoru v kazenski prostor streljal mimo gola, nato pa je po podaji Ayozeja Pereza v 15. minuti še resneje preizkusil Jacka Butlanda. Stoke se je nato prebudil in Charlie Adam je s strelom od daleč Karla Darlowa prisilil v prvo pravo posredovanje, medtem ko bi United praktično moral povesti sredi polčasa, ko je Perezovo podajo Ciaran Clark z vsega nekaj metrov poslal čez gol. V napetem drugem polčasu je bil Jonjo Shelvey blizu s prostim strelom, rezervist Dwight Gayle pa je po ostrem štartu Kurta Zoumaja neuspešno zahteval strel z bele pike. Newcastle je vseeno prišel do vseh treh točk, ko je v 73. minuti po pobegu Jacoba Murphyja in podaji v sredino natančno zadel Perez. Prva tekma prvega dne leta 2018 se je končala z živahnim remijem med Brightonom in Bournemouthom (2:2). Češnje so pri sosedih na lestvici prišle do morda dragocene točke v boju za obstanek, za remi je namreč z drugim golom na treh tekmah poskrbel Callum Wilson.

Izidi 22. kroga Premier League:

Burnley ‒ Liverpool 1:2 (0:0)

Gudmundsson 87.; Mane 61., Klavan 90.



Everton - Manchester United 0:2 (0:0)

Martial 57., Lingard 81.

Leicester City ‒ Huddersfield Town 3:0

Stoke City ‒ Newcastle United 0:1

Brighton & Hove Albion ‒ AFC Bournemouth 2:2