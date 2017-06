VIDEO: Preobrat: Na sojenju Mamiću Modrić spremenil zgodbo

Luka Modrić ob prihodu na obravnavo. (Foto: AP)

Na Hrvaškem ocenjujejo, da je pričanje Luke Modrića lahko ključno pri odločitvi sodišča o morebitni odgovornosti Zdravka Mamića, da je z bratom Zoranom Mamićem, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićem in davkarjem Milanom Pernatom zagrebški klub oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov, da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini skoraj 1,6 milijona evrov ter da je preko "off-shore" podjetij od leta 2004 iz Dinama povlekel več kot deset milijonov evrov in pol milijona funtov. Modrić je pričal približno dve uri, tožilstvo je predvsem zahtevalo naj pojasni podrobnosti o finančnem delu njegove pogodbe iz leta 2008, ko je iz Dinama odšel v Tottenham Hotspur iz Londona. Tožilstvo meni, da so ob tem Dinamo oškodovali za več kot deset milijonov evrov. Hrvaški nogometni reprezentant je povedal, da je kot 14 letnik prispel v Dinamo, je bilo slišati v neposrednem predvajanju obravnave na regionalni televiziji N1. Takrat je ob navzočnosti staršev poleg zasebne pogodbe z Mamićem, s katero so uredili Mamićevo vlaganje v nogometni razvoj Modrića, podpisal tudi aneks o razdelitvi zaslužka od morebitnega prehoda v drugi nogometni klub. Kot je dejal, je aneks predvideval, da bo dobil polovico zneska od prodaje, polovica pa bo pripadla Dinamu.





Zdravko Mamić (Foto: Damjan Žibert)

Potrdil je, da je bila vrednost njegovega odhoda v Tottenham približno 21 milijonov evrov. Na vprašanje tožilstva, kako so razdelili denar, ki ga je nakazal londonski klub, je dejal, da je polovico pustil na svojem računu, drugo polovico pa je na zahtevo Zdravka Mamića izplačal na roke Zoranu Mamiću ali sinu Zdravka Mamića. Tožilstvo je opozorilo 31-letnega Modrića, da je med preiskavo tožilcem v Zagrebu povedal, da je bil aneks pogodbe o razdelitvi denarja narejen, ko je že igral v Londonu leta 2008, medtem ko je datum na dokumentu iz leta 2004. "Nikoli tega nisem rekel," je zatrdil Modrić. Pojasnil je, da je med preiskavo mislil na aneks iz zasebne pogodbe, ki sta ju podpisala z Mamićem ko je postal polnoleten in ne na pogodbo o transferju, ki jo je imel z Dinamom. Modrić je podpisal prvo zasebno pogodbo z Mamićem kot 14-letnik, drugo pa, ko je postal polnoleten leta 2004. Obakrat sta podpisala tudi aneksa pogodbe o podelitvi denarja. Posebej pa je podpisal tudi profesionalno pogodbo z Dinamom, ki je tudi vsebovala aneks o razdelitvi denarja. S prvo profesionalno pogodbo je imel zagotovljenih 132.000 evrov letne plače, je povedal.





Luke Modrić z laskavo lovoriko ob osvojitvi Lige prvakov z Realom. (Foto: AP)

Na vrsto vprašanj je odgovoril, da se "ne spomni", kaj se je zgodilo. Hrvaški zvezdnik je še dejal, da je bil v zagrebškemu klubu osem let. Krajši čas je kot posojeni igralec nastopal za Široki Brijeg v BiH in Inter iz Zaprešića na Hrvaškem. Od leta 2012 je v Realu iz Madrida. Zdravko Mamić je bil zadovoljen po pričevanju Modrića, tega ni skrival pred novinarji. Meni, da je Modrić govoril resnico, ne vidi nič spornega v tem, da je denar od transferja v Tottenham nakazal "na roke". Za sredo je napovedano pričevanje še enega hrvaškega reprezentanta, vodje obrambe Liverpoola, 27-letnega Dejana Lovrena.