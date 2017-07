Pri Sampdorii razjarjeni po preobratu v primeru Iličić: 'Josip, najprej moraš biti človek, šele nato nogometaš'

Massimo Ferrero (Foto: AP)

"Na srečo so takšni ljudje v svetu nogometu redki," za italijanske medije "trdi" prvi mož Sampdorie Massimo Ferrero, ki nikakor ne more razumeti, da je Josip Iličić po njegovem mnenju "požrl" besedo in se v zadnjem trenutku premislil ter preusmeril nogometno pot proti Bergamu, kjer že igra njegov reprezentančni kolega Jasmin Kurtić. "Iličić? Najprej moraš biti človek, šele nato nogometaš," pravi Ferrero, ki ni imel prav nič lepega za povedati tudi na račun Iličićevega zastopnika Amirja Ružnića. "On je trgovec na tržnici, na srečo takšnih menedžerjev ni veliko. Kakorkoli že, tako nogometašu kot njegovemu zastopniku želimo vso srečo v življenju in Atalanti," je za alfredopedulla.com bentil predsednik kluba iz Genove.

Josip Iličić je v Italiji najprej igral na Siciliji za Palermo in nato kariero nadaljeval na celini, na škornju, za Fiorentino, kateri se je pridružil leta 2013 za odškodnino v višini devet milijonov evrov. Za firenški klub je od takrat zbral 106 nastopov in zabil 29 golov.

"Ostal sem brez besed, ko sem izvedel, da si je premislil in izbral Atalanto. Pravzaprav sem še najprej v šoku. Ponavljam, zame je pomembneje biti človek, kot nogometaš. A ljudi pač ne moreš spreminjati. Nič, gremo naprej." Spomnimo, kot je kazalo, je šlo že za sklenjen dogovor med 29-letnim slovenskim napadalnim vezistom in Sampdorio, ko je v zadnjem trenutku v igro vskočila Atalanta. Kot poroča La Gazzetta dello Sport je tako rekoč v zadnjem trenutku prišlo do spremembe, saj se Iličić seli v Bergamo, kjer se bo Kranjčan pridružil in znova zaigral s prijateljem Jasminom Kurtićem. Atalanta je vsekakor ambicioznejši klub, minulo sezono je končal na četrtem mestu v italijanskem prvenstvu in ga čaka evropska sezona v skupinskem delu Lige Evropa. Sampdoria je daleč od evropskih klubskih tekmovanj, saj je ligaško sezono končala na desetem mestu. Na tehtnici pa je tudi prijateljska naveza Iličić-Kurtić.

Po Palermu in Fiorentini bo Atalanta tretji klub Josipa Iličića na Apeninskem polotoku. (Foto: Reuters)

Devetindvajsetletni nosilec igre pri slovenski nogometni reprezentanci ima v svojem življenjepisu zapisanih sedem klubov, po mladinski karieri v vrstah kranjskega Triglava in Britofa je bil v sezoni 2007/08 član izolske Bonifike, nato je bil dve sezoni del Interblocka, leta 2010 se je pridružil Mariboru. Vijoličasti dres, za katerega je zabil 12 golov, je bil odskočna deska za preskok na višjo raven, italijansko prvenstvo, v katerem je najprej igral na Siciliji za Palermo in nato kariero nadaljeval na celini, na škornju, za Fiorentino, kateri se je pridružil leta 2013 za odškodnino v višini devet milijonov evrov. Za firenški klub je od takrat zbral 106 nastopov in zabil 29 golov.