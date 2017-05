Prihodnjo sezono prva sodnica v Bundesligi

Bibiana Steinhaus (Foto: AP)

"To so bile vedno moje sanje, da bi sodila v bundesligi. To, da so se mi sanje končno uresničile, je res lep občutek," je dejala Bibiana Steinhaus, ki je sicer v zvezi z nekdanjim slovitim angleškim sodnikom, 45-letnim Howardom Webbom, ki je med drugim leta 2014 sodil tudi finale mundiala v Braziliji. Poleg Steinhausove so med prvoligaško druščino napredovali še Martin Petersen, Sven Jablonski in Sören Storks, ki bodo od avgusta naprej sodili bundesligaške tekme.

Predsednik nemške nogometne zveze Reinhard Grindel upa, da bo Steinhausova navdihnila mlada dekleta, da se bodo začela ukvarjati z nogometom. "Njeno pot spremljam že vrsto let in zelo se veselim, da jo bomo prihodnjo sezono lahko spremljali v prvi ligi," je dejal Grindel.