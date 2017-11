Drama v slačilnici Argentine: Agüera obšla slabost, ostal bo na opazovanju, Rusi remizirali s Španci

Angel di Maria (levo) čestita Agüeru za gol v Krasnodarju. (Foto: AP)

Alex Iwobi je z dvema goloma pomagal Nigeriji do popolnega preobrata na obračunu z zvezdniško Argentino, ki je na ruski turneji po uvodni zmagi nad gostiteljico prihajajočega svetovnega prvenstva vknjižila prvi poraz po uspešnem zaključku kvalifikacij za mundial (2:4). Lionel Messi je ob blagoslovu selektorja Jorgeja Sampaolija po zmagi v Moskvi zapustil zbor, tudi brez prvega strelca in kapetana pa je Argentina v Krasnodarju zanesljivo vodila, potem ko je v 28. minuti vezist Ever Banega zadel s prostim strelom, kmalu za tem pa je predložek Cristiana Pavona v drugi gol na tekmi z neposredne bližine spremenil Sergio Agüero. Tik pred polčasom je Kelechi Iheanacho znižal izid s pomočjo še enega prostega strela, Argentinci pa so na zelenico za drugi polčas prišli povsem neprepoznavni. Morda tudi zaradi dogodkov v slačilnici, kjer naj bi se strelec Agüero, ki je s torkovim golom postal tretji najboljši strelec v zgodovini reprezentance (za Messijem in Gabrielom Batistuto), nenadoma zgrudil. Nekdanjega člana Independienteja in madridskega Atletica so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer pa so ugotovili, da ne gre za nič hujšega, vseeno pa bo zvezdnik Manchester Cityja moral ostati na opazovanju. Grogirane gavče so Nigerijci v drugih 45 minutah nadigrali in Iheanacho, tudi sam nekdanji član Man. Cityja, je pripravil gol Iwobiju, ki mu je hitro sledil še Brian Idowu za popoln preobrat. Iwobi je nato zadel še enkrat, potem ko je v 73. minuti najprej preigral prekaljenega Javierja Mascherana in še zadnjič v večeru zatresel argentinsko mrežo.

Južna Koreja in Srbija sta v Ulsanu remizirali (1:1). Orli, prvič po slovesu Slavoljuba Muslina pod taktirko začasnega selektorja Mladena Krstajića, so povedli z zadetkom vezista Adema Ljajića v 57. minuti, Koo Ja-Cheol pa je po tem, ko je izsilil najstrožjo kazen ob Jagošu Vukoviću, sam izvedel strel z bele točke za končnih 1:1. Junak petkove tekme s Kolumbijo, Tottenhamov as Son Heung-Min, bi lahko gostiteljem SP 2002 prinesel zmago v eni zadnjih akcij na tekmi, a ni bil natančen. Kolumbijci so na poraz z Južnimi Korejci odgovorili s prepričljivo zmago nad Kitajsko v Chongqingu (4:0). Felipe Pardo je s strelom s težkega položaja poskrbel za vodstvo že po šestih minutah, nato pa je v drugem polčasu protinapad "kofetarjev" uspešno zaključil še Carlos Bacca. Z močnim polvolejem z okoli 20 metrov je na 3:0 povišal Miguel Borja, ki je v sodnikovem podaljšku zadel še enkrat. Slabe novice s Kitajske so dobili v tabor Juventusa, Juan Cuadrado naj bi si namreč poškodoval stegensko mišico in ni igral ter se je že podal proti Torinu, kjer ga čaka podrobnejši pregled. V torek so bili v pogonu tudi Slovaki, ki so v kvalifikacijski skupini s Slovenijo osvojili končno drugo mesto, a so zaradi najnižjega števila točk od vseh drugouvrščenih evropskih reprezentanc ostali brez mundiala. Stanislav Lobotka je v zadnji minuti tekme, globoko v sodnikovem podaljšku, zadel za minimalno zmago nad Norveško (1:0). Mohamed Muntari je podobno pozno preprečil zmago Islandiji in razveselil katarske navijače v Dohi (1:1).

Fedor Smolov (na fotografiji) in soigralci so pokazali, da na domačem SP ne bodo sprejeli zgolj vloge statistov. (Foto: AP)

Sankt-Peterburg je po dolgem času pozdravil odmevnejši izid ruske reprezentance, od katere bodo čez slabo leto seveda pričakovali marsikaj: ruska izbrana vrsta je uspela remizirati s Španijo, ki bo v najožjem krogu kandidatov za naslov (3:3). Začelo se je sicer slabo za gostitelje SP, Jordi Alba je izvrsten strelski niz v dresu reprezentance nadaljeval z novim hitrim golom v deveti minuti, ko ga je z leve zaposlil Marco Asensio, Alba pa je zabil enega redkih golov z glavo. Od prve minute je sicer v vrstah nekdanjih evropskih in svetovnih prvakov priložnost dobil debitant Suso. V 35. minuti je špansko prednost z bele točke povišal Sergio Ramos, saj je z roko v lastnem kazenskem prostoru igral Daler Kuzjaev. Ramosu je glavni sodnik spregledal podoben prestopek, a so Rusi vseeno znižali izid še pred polčasom, ko je po lepi akciji in preigravanju znotraj kazenskega prostora Davida de Geo premagal Fedor Smolov. Zimzeleni Juri Žirkov je v 51. minuti zrežiral izenačenje in žogo tudi z nekaj sreče pred vrati spravil do Kuzjaeva, ki je zadel z neposredne bližine. A Španci so nemudoma spet povedli, vnovič je bil v središču pozornosti Ramos, ki je hitro padel ob prostem strelu v dvoboju z Georgijem Džikijo in izsilil novo najstrožjo kazen, nato pa jo podobno kot prvo z "zastalim korakom" poslal v rusko mrežo. Rusi so se v 70. minuti spet veselili in fantastičen strel Smolova z okoli 16 metrov je poletel pod prečko Španije ter zaokrožil zelo zanimiv večer ob Baltiku.

Nizozemska je prebolevanje novega neuspeha v kvalifikacijah začela z visoko zmago nad Romunijo, za katero so v drugem polčasu zadeli Memphis Depay, Ryan Babel in Luuk de Jong (3:0).

Izidi prijateljskih tekem:

Madžarska ‒ Kostarika 1:0 (0:0)

Nikolics 37.

Rusija ‒ Španija 3:3 (1:2)

Smolov 41., 70., Kuzjaev 51.; Alba 9., Ramos 35., 53./obe 11-m

Romunija ‒ Nizozemska 0:3 (0:0)

Depay 47., Babel 56., De Jong 81.

Argentina ‒ Nigerija 2:4 (2:1)

Banega 28., Agüero 36.; Iheanacho 45., Iwobi 52., 73., Idowu 54.

Južna Koreja ‒ Srbija 1:1 (0:0)

Ja-Cheol Koo 63./11-m; Ljajić 59.

Kitajska ‒ Kolumbija 0:4 (0:1)

Pardo 5., Bacca 61., Borja 66., 90.

Katar ‒ Islandija 1:1 (0:1)

Muntari 90.; Kjartansson 26.

Slovaška ‒ Norveška 1:0 (0:0)

Lobotka 90.

ZAE ‒ Uzbekistan 1:0 (1:0)

Gabon ‒ Bocvana 0:0