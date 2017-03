Prijateljske tekme: Hrvati razočarali v Estoniji, njihovo mrežo za enega najvišjih porazov polnil tudi Vassiljev

Mandžukića (na fotografiji) ni bilo v ekipi Hrvaške, vseeno pa je poraz "ognjenih" veliko presenečenje. (Foto: AP)

Medtem, ko so slovenski reprezentanti po porazu na Škotskem misli že usmerili k svojim klubom, se nekateri njihovi kolegi še naprej potijo v dresih z državnim grbom. Hrvati, ki so v kvalifikacijah za SP 2018 na zadnji tekmi pomembno slavili na domačem obračunu z Ukrajino (1:0), so hitro zapravili dobljeni kredit in varovanci Anteja Čačića so v sicer resda precej premešani postavi visoko klonili v Estoniji (0:3). V ekipi ni bilo Realovega zvezdnika Luke Modrića, manjkal je tudi Juventusov Mario Mandžukić, a so proti moštvu starega znanca slovenskih zelenic Konstantina Vassiljeva priložnost denimo dobili Duje Čop, Andrej Kramarić, Marko Pjaca, Mateo Kovačić in Ivan Perišić. Takšna Hrvaška je dobila celo najhitrejši gol v svoji zgodovini, že pred iztekom prve minute je obrambi (kockasti so igrali s tremi branilci) ušel Siim Luts in premagal Lovreja Kalinića. Kljub aktiviranju Milana Badlja, Anteja Čorića, Tina Jedvaja in Josipa Pivarića (Pjaca se je za nameček tudi poškodoval) nekdanji trener Maribora Čačić ni uspel preprečiti poraza, ki je bil na koncu že kar precej visok ‒ zanj je z golom za 2:0 poskrbel tudi 32-letni Vassiljev, nekdanji član Nafte in Kopra, ki je po podaji strelca Lutsa z levico z roba kazenskega prostora s "špičko" natančno meril v 81. minuti, že v enem naslednjih napadov pa je Sergej Zenjov v slogu dokončal delo. Po novi napaki hrvaške zadnje vrste je prišel sam pred vratarja in s strelom pod gostujočim čuvajem mreže poskrbel za izjemno odmeven izid. To je bil eden izmed najvišjih porazov Hrvaške na uradnih tekmah, le sedemkrat so kockasti izgubili s tremi goli razlike ali več, najvišji poraz ostaja tisti z Anglijo na Wembleyju (1:5).

Na ostalih torkovih obračunih je Bosna in Hercegovina dobila balkanski obračun z Albanijo (2:1) v Elbasanu. Edin Džeko je z enajstih metrov načel mrežo orlov v sedmi minuti, tik pred polčasom je izid v bosansko-hercegovsko korist povišal Senad Lulić, ki je izkoristil izvrstno podajo s strani in zgolj podstavil nogo za 2:0. Bekim Balaj je z glavo v 69. minuti znižal izid, toda rdeče-črnim ni uspelo pripraviti kakšnega preobrata ali vsaj iztržiti remija. V soseščini, natančneje v Skopju, je Makedonija po visoki kvalifikacijski zmagi nad Lihtenštajnom (3:0) z identičnim izidom odpravila še Belorusijo. Goran Pandev, ki je bil razpoložen že na prvi tekmi tega zbora, je tokrat namesto zvezdnika Ilije Nestorovskega prispeval dva gola v drugem polčasu (61. in 69. minuta), za vodstvo je v 40. minuti poskrbel vezist lokalnega prvoligaša Vardarja Stefan Spirovski. Na svoj račun so prišli gledalci tudi v olimpijskem Sočiju, kjer so Rusi priprave na domači mundial nadaljevali z vzpodbudnim remijem z eno od tihih favoritinj Belgijo (3:3). Po dobrem začetku, zanj je v tretji minuti po kombinaciji s prostega strela poskrbel Viktor Vasin, so Belgijci odigrali izvrstno drugo polovico prvega polčasa in z goli Kevina Mirallasa (enajstmetrovka) ter "dvojčkom" Christiana Bentekeja visoko povedli. A Rusi se niso vdali in po tem, ko je v 74. minuti znižal Sergej Mirančuk po zares izvrstno izvedenem protinapadu, je napadalec Rostova Aleksandr Bukharov v sodnikovem podaljšku preprečil razočaranje na lepo zapolnjenem olimpijskem stadionu. Po visoki žogi v kazenski prostor je izkoristil negotovo posredovanje Tobya Alderweirelda in med nogama vratarja natančno zadel ob bližnjo vratnico za končnih 3:3.

Izidi prijateljskih tekem:

Gruzija ‒ Latvija 5:0

Albanija ‒ Bosna in Hercegovina 1:2

Estonija ‒ Hrvaška 3:0

Makedonija ‒ Belorusija 3:0

Rusija ‒ Belgija 3:3