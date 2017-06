Prijavite otroka na najboljši nogometni kamp v državi!

Že peto leto se bo okoli 500 otrok iz vse Slovenije med 3. in 8. julijem svojem domačem okolju teden dni posvečalo najpomembnejši postranski stvari na svetu. V najmanj 13 krajih po vsej državi bodo z lokalnimi trenerji in najboljšimi animatorji preživeli nepozaben teden in se, ne glede na predznanje, učili nogometnih veščin. Kamp je namreč namenjen tako začetnikom, kot tistim, ki se v svojih lokalnih nogometnih klubi že udeležujejo tekmovanj. Tuti zato je program na vsakem kampu razdeljen v več skupin, da lahko vsak otrok od vadbe odnese največ. Kot pojasnjuje vodja Slovenija kampa Boris Križnik so bili v pripravo učnega programa in pedagoškega procesa vključeni domači strokovnjaki, ki z bogatimi izkušnjami preteklih kampov in rednega dela v svojih okoljih poznajo nove trende pri poučevanju nogometa, ter sledijo smernicam nogometnih šol doma in po svetu.

Na petdnevnem kamp bodo otroci spoznavali tudi svoje nogometne junake, ki se jim bodo na kampu pridružili kot ambasadorji. V Šenčurju denimo je že četrto leto zapored ambasador reprezentant Josip Iličič, v Slovenskih Konjicah pa se je kot ambasador projektu pridružil mladi nogometaš NK Maribor in eden najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije Luka Zahović. Tudi v drugih krajih po državi, od Kopra do Jarenine, kjer bodo kampi potekali, bodo otroci dobili priložnost spoznati sedanje in nekdanje nogometaše.

Kot vsako leto bodo otroci zadnji dan kampa preživeli skupaj na zaključnem dogodku. Tokrat se bodo zbrali na nogometnem centru na Brdu, kjer bodo na sveti travi slovenskega nogometa, kjer vadijo celo člani slovenske reprezentance, odigrali pravo malo Ligo prvakov. Vsak kamp bo zastopal barve drugega pomembnega kluba evropskega nogometa. Zato bodo že med tednom spoznavali posamezne klube in države in se pripravili, da jih predstavijo udeležencem tabora iz drugih krajev po državi.

Organizatorji bodo vse otroke opremili s popolno športno opremo, poskrbeli za njihovo prehrano in osvežitev ter 5 nepozabnih dni v družbi nogometa.

Vse otroke, rojene med letoma 2004 in 2010 lahko še vedno prijavite na spletni strani Slovenija kampa.

Naročnik oglasa je S-Kamp d.o.o.