'Primer Kampl' po sestanku med igralci zaprt, peterica po posebnem programu, Majer poškodovan

Kevin Kampl (v sredini) pod budnim nadzorom enega glavnih mož strokovnega štaba reprezentance Tomaža Kavčiča med torkovim dopoldanskim treningom. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju opravila drugi trening v sklopu priprav na nedeljsko tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v Glasgowu na Škotskem. Selektor Srečko Katanec je v polnem pogonu pogrešal peterico, ki je opravila regeneracijo v fitnesu. V fitnesu so se pripravljali Josip Iličić, Roman Bezjak, Benjamin Verbič, Kevin Kampl in Jan Oblak. Iličić, Kampl in Verbič pa so potem nabrali še nekaj tekaških kilometrov. Je pa Katanec ostal brez domžalskega vezista Žana Majerja. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS), si je Majer na torkovem treningu poškodoval levo stegensko mišico. Zdravniška služba slovenske reprezentance se je po pregledu z ultrazvokom odločila, da lahko Majer zapusti pripravljalno bazo, saj potrebuje nekaj dni mirovanja. Preostali so vadili po programu, med njimi tudi kapetan Boštjan Cesar, ki zagotavlja, da je po nekaterih jesenskih nesporazumih s Kamplom, ta je manjkal na zadnjih treh kvalifikacijskih tekmah zaradi težav z zdravjem oziroma preutrujenosti, zdaj vse spet v redu. "Imeli smo sestanek pred treningom, se pogovorili in to zadevo zaključili. Kevin je del ekipe, to, kar smo se pogovarjali, pa bo ostalo v slačilnici. Pač, tisti, ki gre na igrišče, mora dati maksimum. Glede tega ni treba nič skrbeti," je "temo Kampl" končal srednji branilec Chieva, ki se je po poškodbi vrnil v reden igralni proces in pri italijanskem prvoligašu spet začenja v prvi postavi.

Glede obračuna s Škoti meni podobno kot njegovi soigralci. "Čaka nas težka tekma. Vemo, da Škotska ni v najboljšem rezultatskem stanju, ampak vemo, da bodo dali maksimum. Igrajo eno ključnih tekem v kvalifikacijah. Mi se moramo pripraviti predvsem na našo igro, taktično, fizično, psihično, ker vemo, da bo težka borba vseh 90 minut," pravi Cesar in dodaja, da imajo dovolj časa za pripravo ter da ne bo le obramba ključna, ampak bo morala za uspeh tako kot vedno garati cela ekipa. Škoti veljajo za borbene, trde, nepopustljive, robustne nogometaše. Posledično bo bržčas tudi igra dokaj "pretepaška". "Meni so všeč takšne tekme!" v smehu poudarja slovenski srednji branilec, ki se zaveda pomena kvalifikacij: "Vemo, kaj smo naredili dobrega v teh kvalifikacijah, tega nam ne more nihče vzeti. Ampak moramo gledati v prihodnost. In v nedeljo nas čaka težka naloga." Trenutno v skupini F vodi Anglija z 10 točkami, Slovenija ima na drugem mestu osem točk, Slovaki so tretji s šestimi, Litovci četrti s petimi, Škoti peti s štirimi, Maltežani pa so zadnji brez točke. To pomeni, da bo tekma v Glasgowu veliko pomembnejša za domačo vrsto, medtem ko Slovenci merijo predvsem na to, da je ne izgubijo. "Težko je reči, ali je to plus ali minus za nas. Moramo iti v tekmo, kot da je zadnja. Škotska igra ključno tekmo, na stadionu, ki bo nabito poln. Moramo pa gledati nase, biti agresivni, še kak odstotek ali dva več kot oni, potem pa z našo igro priti do priložnosti in poskusiti doseči zadetek," morebiten recept za ugoden razplet razkriva Cesar.